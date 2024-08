J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

J&T Direktbank erweitert Angebot um weiteres Festgeldkonto

Frankfurt am Main (ots)

Die J&T Direktbank, ein auf Einlagen spezialisiertes Finanzinstitut in Deutschland, kündigt die Einführung eines neuen Festgeldkontos an, das speziell auf Kundenwünsche zugeschnitten ist, die einen stärkeren Fokus auf kurze Laufzeiten setzen möchten.

Ab dem 7. August 2024 wird das neue Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 18 Monaten verfügbar sein. Es bietet einen attraktiven jährlichen Zinssatz von 3,25%. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Kunden, ihr Geld sicher anzulegen und gleichzeitig hohe Zinsen zu erhalten.

"Wir freuen uns, unseren Kunden dieses neue Produkt anbieten zu können. Wir haben festgestellt, dass es einen starken Wunsch nach kürzeren Laufzeiten gibt, und wir sind bestrebt, unseren Kunden Produkte anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen", sagte Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank.

Ergänzend fügt er hinzu: "Die J&T Direktbank legt außerdem einen Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Einfachheit und voll digitale Prozesse. Kunden haben die Möglichkeit in einem Zug ein Konto zu eröffnen. Vom ersten Mausklick bis zum ersten Login ins Online-Banking - ohne Warten und ohne das Handy, Tablet oder den PC aus der Hand zu legen.

Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit passive Echtzeit-Überweisungen (Instant Payment) zu empfangen. Kunden haben die Möglichkeit Überweisungen vom Referenzkonto auf das Tagesgeldkonto in Echtzeit zu überweisen. Voraussetzung ist, dass die ausführende Bank ebenfalls Instant Payment anbietet. Eingezahlte Beträge werden damit früher als bisher verzinst und Festgeldkonten können noch schneller eröffnet werden."

Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:

Garantierte attraktive Zinsen über alle Laufzeiten

Kostenlose Kontoführung

Kostenloses J&T Tagesgeldkonto als Voraussetzung

Banking sicher und einfach mit der J&T Online-Banking App

Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000EUR pro Person nach EU-Richtlinie

Die Eröffnung eines Festgeldkontos ist ganz einfach. Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Online-Banking an. Unter dem Menüpunkt "Privatkunden" wählen Sie anschließend die Kategorie "Festgeld" und Ihre bevorzugte Laufzeit aus. Selbstverständlich können Sie ein Festgeldkonto auch in der J&T Online-Banking App eröffnen.

Die Festgeldkonditionen im Überblick:

Festgeld 12 Monate: 3,30% Zinsen p.a.

Festgeld 18 Monate: 3,25% Zinsen p.a.

Festgeld 24 Monate: 3,20% Zinsen p.a.

Festgeld 36 Monate: 3,00% Zinsen p.a.

Festgeld 48 Monate: 3,00% Zinsen p.a.

Festgeld 60 Monate: 2,90% Zinsen p.a.

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.

Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.

