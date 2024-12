Weihnachten genießen statt putzen - Mit Dreame für ein strahlendes Zuhause und entspannte Feiertage / Jetzt bis zu 400 EURO sparen

DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Weihnachten genießen statt putzen - Mit Dreame für ein strahlendes Zuhause und entspannte Feiertage

Die Weihnachtszeit ist ideal, um sich zu entspannen und kostbare Momente mit den Liebsten zu verbringen. Doch der Haushalt wartet nicht auf die festliche Stimmung. Kaum hat man die letzten Plätzchen aus dem Ofen geholt, steht schon das Aufräumen an. Warum sich also selbst mit dem Putzen belasten, wenn es moderne Reinigungsgeräte gibt? Von kabellosen Staubsaugern bis hin zu intelligenten Saugrobotern - für jeden Bedarf ist etwas dabei. Und als besondere Weihnachtsüberraschung gibt es von Dreame großzügige Rabatte! Besucht unsere Landingpage oder Amazon und verwöhnt euch selbst oder eure Lieben mit einem praktischen Geschenk.

Dreame X40 Ultra Complete

UVP 1.499,00EUR | 1.099,00EUR

Der Dreame X40 Ultra Complete ist zweifellos die ideale Unterstützung für jeden Haushalt. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern behauptet sich der Saugroboter immer wieder auf dem Siegertreppchen - und das aus gutem Grund. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 12.000 Pa entfernt er selbst kleinste Staubpartikel und auch hartnäckiger Schmutz in den entlegensten Ecken hat keine Chance! Die ausfahrbaren Seitenbürste und Mopps sorgen für eine gründliche Reinigung, selbst an Kanten und in schwer zugänglichen Bereichen wie unter Möbeln - und das ganz ohne Streifenbildung. Ein besonderes Highlight ist die intelligente Dockingstation: Nach der Reinigung übernimmt sie die unangenehmen Aufgaben, indem sie die Mopps mit heißem Wasser reinigt und den Staubbehälter automatisch leert. So bleiben einem mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben - zum Beispiel Plätzchenbacken und Glühwein trinken!

Dreame L40 Ultra .

UVP 1.199,00EUR | 849,00EUR

"Ok Dreame, reinige die Küche!" - und schon beginnt der Dreame L40 Ultra mit seiner Arbeit. Dank des praktischen Sprachassistenten lässt sich der Saugroboter mühelos per Sprachbefehl oder über die App steuern. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 11.000 Pa sowie den ausfahrbaren Mopps und Bürsten, die er vom leistungsstarken X40 Ultra übernommen hat, sorgt er für eine gründliche Reinigung in jedem Winkel. Die innovative Full-Service-Station vervollständigt das Reinigungserlebnis, indem sie lästige Wartungsaufgaben wie das Reinigen der Mopps und das Entleeren des Staubbehälters vollständig automatisiert übernimmt

Dreame D10 Plus Gen 2

UVP 349,00EUR | 259,00EUR

Für all jene, die den idealen Einstieg in die faszinierende Welt der Saugroboter suchen, haben wir das perfekte Modell: den Dreame D10 Plus Gen 2. Mit seiner automatischen Absaugstation, der präzisen LiDAR-Navigation und einer beeindruckenden Saugkraft von 6000 Pa setzt er neue Maßstäbe. Und das Beste daran? Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar!

Dreame H13 Pro

UVP 599,00EUR | 399,00EUR

Der Dreame H13 Pro ist ein leistungsstarker Nass- und Trockensauger, der das Reinigen von Hartböden zu einem wahren Vergnügen macht! Mit seiner beeindruckenden Wischwalze, die sich unglaubliche 520-Mal pro Minute dreht, entfernt er mühelos alle Arten von Verschmutzungen. Das innovative GlideWheel Power System sorgt zudem dafür, dass der H13 Pro sanft und geschmeidig über den Boden gleitet.

Dreame H12 Pro Ultra

UVP 449,00EUR | 329,00EUR

Doch auch der H12 Pro Ultra kann sich sehen lassen! Denn auch er kann mit einer Saugleistung von 16.000 Pa sowohl trockene als auch nasse Verschmutzungen problemlos beseitigen. Und nach seiner Arbeit übernimmt die Station die Wartung: Der Nass- und Trockensauger reinigt sich dort selbst und trocknet den Mopp - sodass keine unangenehmen Gerüche entstehen.

Dreame Z30

UVP 599,00EUR | 419,00EUR

Der Dreame Z30 ist die perfekte Wahl für alle, die ein umfangreiches Zubehörpaket schätzen. Er eignet sich nicht nur hervorragend für den normalen Gebrauch, sondern ist auch ideal für Haustierbesitzer. Mit dem speziellen Pet Deshedding Tool entfernt er mühelos überschüssige Tierhaare und sorgt so für ein haarfreies Zuhause. Seine beeindruckende Saugkraft von 310 AW beseitigt zuverlässig Staub und Schmutz von Böden und Teppichen. Darüber hinaus filtert er 99,9 % der Bakterien, Viren und Pollen aus der Luft. Dank der intelligenten Partikelmessung passt er die Saugkraft automatisch an die Staubbelastung an, sodass Ihr Zuhause stets makellos bleibt - ganz ohne ständiges Nachjustieren.

Dreame Hair Glory Combo

UVP 139,00EUR | 79,00EUR

Dreame hat auch im Bereich Haartrockner ein unschlagbares Angebot parat! Der Hair Glory Combo ist zum Preis von nur 79EUR erhältlich! Mit seinem leistungsstarken Motor trocknet er die Haare nicht nur im Nu, sondern sorgt zudem dafür, dass sie geschont werden. Also schaut doch gerne auf der Landingpage oder Amazon vorbei!

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

Original-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuell