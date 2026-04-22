Straubinger Tagblatt

Verbesserung der Notfallversorgung geschieht nicht allein per Gesetz

Straubing (ots)

Notfallversorgung lässt sich nicht allein per Gesetz optimieren. Sie entscheidet sich im Alltag von Schichtdienst, Überstunden und Personalmangel. Wer Notaufnahmen entlasten will, muss Ärzte, Pflegekräfte und Rettungsdienst mit Zeit, Personal und einer verlässlichen Finanzierung ausstatten. Ohne bessere Arbeitsbedingungen droht jede Reform an der Realität zu scheitern. Nur wenn die, die den Laden seit Jahren mit großem Engagement am Laufen halten und dabei allzu oft auf dem Zahnfleisch gehen, spüren, dass die Reform ihnen tatsächlich Luft verschafft, wird sie im Alltag funktionieren.

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