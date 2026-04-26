Straubinger Tagblatt

Ein willkommener Vorfall für Trump

Straubing (ots)

Noch sind längst nicht alle Details zu dem mutmaßlichen Anschlagsversuch in Washington D.C. geklärt, die Ermittlungen stehen am Anfang. Doch wieder einmal zeigt sich, dass es Präsident Donald Trump wie kaum ein Zweiter versteht, solche Ereignisse für sich zu nutzen. Dabei greift der Präsident auf ein bekanntes Repertoire zurück: dramatische öffentliche Auftritte, demonstrative Gelassenheit, pathetische Verweise auf die eigene Gefährdung und zugleich scharfe Angriffe auf politische Gegner und äußere Feinde.

Die Entspannung dürfte allerdings nicht von langer Dauer sein. Schon bald wird der Konflikt mit dem Iran wieder in den Vordergrund rücken. Zu groß sind die geopolitischen Spannungen und die Folgen des Krieges im Mittleren Osten, die auch die US-Bürger in ihrem Portemonnaie zu spüren bekommen.

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