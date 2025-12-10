Lidl

Lidl senkt dauerhaft die Preise für Fruchtsäfte und Chips

Bad Wimpfen

Ab sofort senkt Lidl in Deutschland dauerhaft die Preise für verschiedene Fruchtsäfte der Eigenmarke "Solevita". Der "Solevita Bio Orangensaft" ist nun 20 Cent günstiger und künftig für 2,45 Euro erhältlich. Zudem reduziert Lidl die Preise zahlreicher Snackartikel der Eigenmarke Snack Day um bis zu 16 Prozent. Die "Snack Day Chips Paprika" kosten ab sofort nur noch 0,99 Euro. Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. So können sich Kunden stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Produkte werden ab sofort deutlich günstiger:

Solevita Bio Orangensaft, 1 Liter, neu 2,45 Euro statt 2,65 Euro

statt 2,65 Euro Solevita Direktsäfte Ananas Premium Direktsaft und Orangensaft Premium Direktsaft, 1 Liter, neu 2,45 Euro statt 2,65 Euro

statt 2,65 Euro Solevita Bioland Apfelsaft naturtrüb, 1 Liter, neu 1,55 Euro statt 1,65 Euro

statt 1,65 Euro Solevita Multivitaminsaft mild und Multivitaminsaft rot, 1 Liter, neu 1,39 Euro statt 1,45 Euro (regional verfügbar)

statt 1,45 Euro (regional verfügbar) Snack Day Chips Paprika, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro

(Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro Snack Day Chips gesalzen, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro

(Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro Snack Day Chips Oriental und Chips Peperoni, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar) Snack Day Riffle Chips, 200 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 6,95 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 6,95 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro Snack Day Kesselchips, 150 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 9,27 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 9,27 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro (regional verfügbar) Snack Day Tortilla Chips, 300 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,97 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro

