Kleine Küche, große Möglichkeiten: Der neue "Monsieur Cuisine compact SMCC 1100 A1" der Lidl-Eigenmarke Silvercrest

Ideal für Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte bietet er alle Funktionen in kompakter Größe zum hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis

Mit dem neuen "Monsieur Cuisine compact SMCC 1100 A1" präsentiert Lidl in Deutschland ein smartes, besonders platzsparendes Küchenwunder, das sich besonders für Singles, Paare und kleine Haushalte eignet. Ab dem 15. Dezember 2025 ist die Lidl-Küchenmaschine der Eigenmarke Silvercrest in der Farbe Schwarz deutschlandweit in allen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop zum attraktiven Preis von 199 Euro erhältlich.

Der "Monsieur Cuisine compact" ist kleiner und leichter als der "Monsieur Cuisine smart" und damit ideal für alle, die wenig Platz haben, aber nicht auf moderne Kochtechnologie verzichten möchten. Im Alltag übernimmt die Küchenmaschine von Lidl viele Kochaufgaben und sorgt für stressfreies, schnelles sowie abwechslungsreiches Kochen, auch auf kleinem Raum.

Gewohnt vielfältige Funktionen und smarte Steuerung

Trotz der kompakten Maße bietet der "Monsieur Cuisine compact" technische Ausstattung auf hohem Niveau. Sein 2-Liter-Edelstahl-Mixbehälter mit einer maximalen Füllmenge von 1,5 Litern eignet sich perfekt für ein bis drei Portionen. Das Gerät verfügt über zehn Geschwindigkeitsstufen, Linkslauf sowie eine zusätzliche Turbofunktion für kraftvolles Impulsmixen. Eine integrierte Küchenwaage wiegt direkt im Topf in präzisen Ein-Gramm-Schritten bis zu drei Kilogramm. Das intuitive LC-Display mit Touch-Bedienelementen ermöglicht eine einfache Bedienung. Durch die Verbindung zur kostenlosen Monsieur Cuisine Smartphone-App können Kocheinstellungen direkt vom Smartphone an das Gerät gesendet werden. Die integrierte Rezeptdatenbank bietet ein komfortables Guided Cooking: Die Rezepte führen verständlich durch den gesamten Kochvorgang und die benötigten Kocheinstellungen werden Schritt für Schritt an den "Monsieur Cuisine compact" übertragen. Die Kombination aus Steuerung via Smartphone und direkter Bedienung am Gerät sorgt für maximale Flexibilität und perfekte Kochergebnisse. Mehr als 350 professionell entwickelte Rezepte stehen in der Monsieur Cuisine App zur Verfügung und garantieren einfaches Gelingen. Über die kostenlose App lassen sich zudem Wochenpläne erstellen, Lieblingsrezepte speichern oder Zutaten direkt zur Einkaufsliste hinzufügen.

Kraftvolle Leistung und umfangreiches Zubehör

Mit 500 Watt Mixleistung und einer Kochfunktion mit 1.050 Watt arbeitet der "Monsieur Cuisine compact" kraftvoll für alltägliche Aufgaben wie Mixen, Kochen, Dampfgaren, Anbraten, Kneten oder Emulgieren. Die Temperatur lässt sich für punktgenaues Garen von 37 bis 130 Grad Celsius in Fünf-Grad-Schritten einstellen. Für zusätzliche Unterstützung sorgen Automatikprogramme für Kneten, Anbraten und Dampfgaren (Dampfgaraufsatz separat erhältlich). Ein 90-Minuten-Timer sowie akustische Hinweistöne runden die intuitive Bedienung ab. Im Lieferumfang enthalten sind ein 2-Liter-Edelstahl-Mixbehälter (maximale Füllmenge 1,5 Liter) mit Messereinsatz, ein Deckel mit Einfüllöffnung und Messbecher, ein Kocheinsatz, ein Rühraufsatz, ein Spatel sowie eine Smartphone-Halterung.

