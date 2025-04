Santiago GmbH & Co. KG

CHEMonitor Trendbarometer

Studie zeigt Handlungsdruck bei Standortfaktoren und KI-Kompetenz: Deutsche Chemie- und Pharmaindustrie vor tiefgreifenden Herausforderungen

Das aktuelle Trendbarometer CHEMonitor von Santiago Advisors und der Branchenzeitung CHEManager verdeutlicht die kritische Lage der Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland:

Die Stimmung unter den befragten Managern sank im März auf einen neuen Tiefpunkt: Nur noch ein Drittel bewertet den Standort positiv.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind schlechte Bewertungen bei Energie- und Arbeitskosten, Unternehmensbesteuerung sowie Digitalisierung.

Investiert wird zwar weiterhin, aber überwiegend im Ausland. Gleichzeitig wird breitflächig ein Beschäftigungsrückgang erwartet.

Besonders deutlich wird der Handlungsdruck beim Schwerpunktthema der Ausgabe, Künstliche Intelligenz (KI) und Demografie: Nur 25 % der Befragten fühlen sich gut auf den Einsatz von KI vorbereitet, nur 29 % auf die Auswirkungen des Fachkräftemangels.

Dr. Juan Rigall, Geschäftsführer von Santiago Advisors und Co-Autor der Studie, betont: "KI ist kein Nice-to-have mehr. Wer sie nicht nutzt, verliert doppelt: an Effizienz und Innovationskraft."

Besonders in IT- und F&E-Abteilungen, sowie in Supply Chain, Logistik und Produktion, erwarten die Befragten tiefgreifende Veränderungen. Für den erfolgreichen Einsatz von KI ist daher auch eine Erneuerung der unternehmensweiten Rollen- und Qualifikationsprofile unumgänglich. Der Fachkräftemangel zwingt die Unternehmen zusätzlich, ihre Effizienz durch digitale und KI-Lösungen zu steigern.

Trotz aller Herausforderungen vertrauen Chemie- und Pharmamanager weiterhin auf die Resilienz des eigenen Unternehmens: 30 % erwarten eine Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund des parallelen digitalen und demografischen Wandels, weitere 61 % stimmen dem teilweise zu.

Die vollständigen Studienergebnisse sind unter www.chemanager-online.com/dossiers/chemonitor abrufbar.

Über den CHEMonitor:

Der CHEMonitor ist seit 2007 das führende Trendbarometer der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie. Halbjährlich erfasst er die Einschätzungen zu Standortbedingungen sowie aktuellen Branchenthemen. Im Panel vertreten sind Top-Entscheider aus Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen. CHEManager und Santiago Advisors laden Branchenexpert:innen ein, sich unter www.chemonitor.com für das Panel zu registrieren.

