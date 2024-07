WorldFirst

World Account von WorldFirst unterstützt den deutschen Mittelstand im globalen Handel mit KI-gestützten, grenzübergreifenden Zahlungen

München (ots)

WorldFirst, die Plattform für digitale Zahlungs- und Finanzdienstleistungen, führt mit World Account einen neuen Service für grenzüberschreitende Zahlungen ein. KMU können damit in über 200 Märkten ihre Geschäfte abwickeln. KI-gestützte Technologie sorgt für zusätzliche Sicherheit und senkt Handelsbarrieren für KMU.

Ein Account für über 200 Märkte weltweit

Grenzüberschreitende Zahlungen steigen. Die EZB prognostiziert ein internationales Transaktionsvolumens von 290 Billionen US-Dollar bis 2030. Diese Transaktionen sind oft teuer, intransparent und dauern wegen Betrugsprüfungen oder Währungsumwandlungen mehrere Tage, mit Gebühren von bis zu 6,3 Prozent außerhalb Deutschlands und der EU.

World Account reduziert diese Komplexität und steigert die Transaktionsgeschwindigkeit. KMU können in über 90 Währungen bezahlen und profitieren von Partnerschaften mit über 130 Online-Marktplätzen weltweit.

Schnelle Transaktionen und Kontoeröffnungen

Die Transaktionsgeschwindigkeit ist für deutsche KMU bei globalen Zahlungen ein Problem. Laut Rapyd dauert es 5-10 Tage, bis eine Zahlung ankommt. 80 Prozent der Zahlungen über World Account werden jedoch innerhalb eines Werktages bearbeitet, bei anderen World Accounts in Echtzeit. Kunden können Zahlungseingänge in andere Währungen konvertieren, Zahlungsströme verwalten und Wechselkurse bis zu 24 Monate einfrieren, was stabile Rahmenbedingungen und planbare Ausgaben ermöglicht.

World Account ermöglicht Daueraufträge und die Verwaltung mehrerer Währungen. Über eine API können Zahlungsdaten sicher hochgeladen werden. Die Plattform bietet zudem Management-Funktionen wie Transferlimits und personalisierte Zugriffskontrollen.

World Account reduziert die Kosten internationaler Überweisungen erheblich. Laut WorldFirst sinken Gebühren von 2-3 Prozent des Transaktionsvolumens auf unter 0,75 Prozent, was KMU hilft, ihre Gewinnspannen zu erhöhen. Sie arbeiten mit führenden Banken und nutzt KI-gestützte Technologien, um Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten.

Sumit Arora, Managing Director Europe bei WorldFirst, kommentiert: "Mit World Account ermöglichen wir KMU, schnell und sicher grenzübergreifende Transaktionen zu tätigen und Zahlungsprozesse zu verwalten, damit sie sich am Welthandel beteiligen können."

