"Die Maus - Sportlich durchs Jahr mit der Maus"

Ab 1. August auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und Apple TV digital erhältlich

Köln (ots)

In der beliebten Kinderreihe von WDR und ARD wird es in dieser Staffel sportlich. Mit unnachahmlicher Maus-Manier vermitteln die kurzen Lach- und Sachgeschichten auf informative und humorvolle Art sportliches Wissen auf Augenhöhe und regen zum Mitmachen an. Die kleinen Filme sind eine schöne Möglichkeit, Kindern zu vermitteln, dass Bewegung Spaß macht und guttut. Die fünf neuen thematisch aufbereiteten Folgen der Reihe sind ab dem 1. August 2024 auf vielen gängigen Plattformen digital erhältlich.

Auf einem Trampolin ist schon fast jeder mal gesprungen. Es gibt auch Menschen, für die das ein Sport ist. Johannes will sich von Oleg zeigen lassen, wie man einen Salto springt. In den fünf neuen Folgen präsentiert die Maus außerdem lehrreiche Sachgeschichten zu Sportarten wie Fußball, Turnen oder Skispringen. Die Lachgeschichten sorgen dabei wie immer für jede Menge Spaß und Unterhaltung: Als Trude und das Tier Minigolf spielen, versucht das Tier zu schummeln, doch Trude lässt sich etwas Besonderes einfallen, damit am Ende alle glücklich sind.

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company -- als hauseigenes Label der WDR mediagroup -- betreibt den DVD-, Blu-ray-,Video-on-Demand- sowie den Audio-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

