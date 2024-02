WDR Westdeutscher Rundfunk

Didacta 2024: Bildungs- und Medienkompetenzangebote des WDR

Die didacta, Europas größte Bildungsmesse, findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. Februar in Köln statt. Am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und Deutschlandradio präsentiert der WDR auch in diesem Jahr wieder spannende Angebote für den Unterricht – mit besonderen Themenschwerpunkten zu Klimawandel, Geschichtsvermittlung und Fake News.

Zeitzeug:innen lauschen

Mit vielfältigen Angeboten für einen kompetenzorientierten Geschichtsunterricht setzt der WDR seinen Bildungsauftrag um. Als neuestes Angebot präsentiert der WDR "Stunde 0 – Überleben nach dem Zweiten Weltkrieg", gemeinsam entwickelt mit Schüler:innen der Trude-Herr-Gesamtschule aus Köln. Als Weiterentwicklung der preisgekrönten WDR History App werden durch das Projekt Erinnerungen von Zeitzeug:innen innovativ erlebbar gemacht. Auch die App "Stolpersteine NRW" stellt die Erinnerungskultur in den Mittelpunkt. Das multimediale Angebot von "planet schule" bietet mit innovativen Spielen, Apps und Filmen ergänzendes Material für den Unterricht.

Klima@Schule mit Dr. Eckart von Hirschhausen

Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Innovative Angebote der ARD wie die "Klima App" oder die "Klima Challenge" unterstützen die Wissensvermittlung. Wie diese Angebote den Schulunterricht interaktiver und nachhaltiger gestalten können, vermittelt Dr. Eckart von Hirschhausen in einem Workshop. Unterstützt wird er dabei von Schüler:innen der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck.

Mit der "Klima App" können Schüler:innen per Augmented Reality die Klimakrise mitten im Klassenzimmer erleben, so als wären sie direkt dabei. Die interaktive "Klima Challenge" von "planet schule" lässt Schüler:innen interaktiv zu Wetterstationen auf der ganzen Welt reisen.

Fake News sind ein weiteres großes Thema, gerade im "Jahr der Nachricht". Wie man Fakes entlarvt, zeigen Insa Backe (WDR) und Medientrainer Tom Buschardt im Panel "Fakes auf der Spur mit der Maus". Der Workshop "Nachrichten und Fake News" schaut genauer hin: Wie entstehen Nachrichten? Warum ist es so wichtig, Informationen zu hinterfragen?

Die Maus und das Forum Bildungsperspektiven

MINT und die Maus – Wie gut diese Kombination zusammenpasst, zeigt der Workshop "Programmieren mit Maus und Elefant". Mit den Spielen "Wenn-Dann-Maschine" in der ElefantenApp und "Programmieren mit der Maus" können Kinder ohne Vorkenntnisse in die Welt des Programmierens eintauchen.

Abgerundet wird der Messeauftritt durch spannende Inhalte beim "Forum Bildungsperspektiven", das auch in diesem Jahr von André Gatzke moderiert wird. Das Forum am 24. Februar (Halle 7, Stand C40/D41) bietet den Besucher:innen neue Erkenntnisse und Austauschmöglichkeiten zu Themen wie Fake News, Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer und Digitalisierung.

Ausprobieren, Mitmachen, Anschauen: der gemeinsame Stand von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Zum zweiten Mal präsentieren sich ARD, ZDF und Deutschlandradio gemeinsam auf der didacta. Auf dem diesjährigen Stand mit Dialogcafé, Maker-Space und VR-Bereich in Halle 7, Standnummer C039, wird eine Auswahl des vielfältigen multimedialen Angebots zum Thema Bildung und Medienkompetenz präsentiert. Von Spielen über Apps bis hin zu Filmen und Podcasts sowie kompletten Unterrichtspaketen bietet der Stand interaktive und innovative Lehrmaterialien für Lehrkräfte, Pädagog:innen und Wissensvermittelnde. Alle Inhalte sind für die Lehrkräfte frei zugänglich und können ohne Anmeldung oder Vorbereitung sofort im Unterricht eingesetzt werden.

