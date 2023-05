Donato Muro

Arbeitssicherheit (fast) zum Nulltarif: Mit diesen 3 Lösungen leben Mitarbeiter sichererer, ohne horrende Investitionen

Die Verantwortung, Mitarbeiter vor Berufskrankheiten und Unfällen zu schützen, ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine moralische. Allzu oft scheuen Unternehmen jedoch die hohen Investitionen, die notwendig erscheinen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

"Investitionen in Sicherheit sind unerlässlich, um die langfristige Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter zu gewährleisten. Es gibt aber auch einige einfache und kostengünstige Maßnahmen, die sofortige Verbesserungen bringen können", verrät Sicherheitsingenieur Donato Muro. In diesem Artikel verrät er die drei Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Arbeitssicherheit beinahe zum Nulltarif verbessern können.

Haftung bei Missachtung von Sicherheitsvorschriften: Mehrere Ebenen betroffen

Es ist wichtig, dass am Arbeitsplatz alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden. Wenn dies nicht der Fall ist, kann dies auf mehreren Ebenen zu Haftungsfragen führen. In erster Linie kann ein Mitarbeitender persönlich haftbar gemacht werden, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig Sicherheitsvorschriften missachtet. Die Art und Schwere des Verstoßes sowie die daraus resultierenden Schäden bestimmen, welche Konsequenzen folgen, ob zivil- oder strafrechtlicher Natur.

Auch der Arbeitgeber trägt eine besondere Verantwortung, indem er eine sichere Arbeitsumgebung gewährleistet und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften überwacht. Wenn er hierbei versagt oder nicht angemessen Schulungen und Ausrüstung bereitstellt, kann auch er haftbar gemacht werden. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen auch für das Verhalten seiner Mitarbeitenden verantwortlich gemacht werden, selbst wenn er selbst alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat.

Nicht zuletzt können auch Hersteller oder Lieferanten von Arbeitsmitteln und Schutzausrüstung in die Haftungsfrage einbezogen werden. Wenn ihre Produkte fehlerhaft sind oder nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen und es infolgedessen zu Verletzungen oder Unfällen kommt, können auch sie haftbar gemacht werden.

Drei kostengünstige Lösungen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in Unternehmen

Die Gewährleistung von Arbeitssicherheit sollte in jedem Unternehmen höchste Priorität haben, um Verletzungen und Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden. Allerdings kann die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit auch mit hohen Kosten verbunden sein, insbesondere für kleinere Unternehmen. Doch es gibt Möglichkeiten, die Arbeitssicherheit zu verbessern, ohne dabei das Budget zu sprengen. Im Folgenden werden drei kostengünstige Lösungen vorgestellt, mit denen Unternehmen ihre Arbeitssicherheit beinahe zum Nulltarif verbessern können.

1. Schulungen und Sensibilisierung

Eine der einfachsten und effektivsten Methoden zur Verbesserung der Arbeitssicherheit besteht darin, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und ihnen die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Durch regelmäßige Schulungen können Unternehmen die Mitarbeiter auf potenzielle Gefahren hinweisen und ihnen beibringen, wie sie Unfälle vermeiden und sich selbst schützen können. Schulungen können in Form von internen Seminaren, Online-Kursen oder durch die Nutzung von kostenlosen oder kostengünstigen Ressourcen von Sicherheitsorganisationen angeboten werden.

2. Klare Kommunikation und Beschilderung

Eine effektive Kommunikation und deutliche Beschilderung sind entscheidend für die Arbeitssicherheit. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über Sicherheitsrichtlinien und -verfahren informiert sind. Hierfür sollten sie leicht verständliche Piktogramme nutzen, um auf Gefahren und Sicherheitsvorschriften hinzuweisen. Dadurch können Unfälle vermieden und eine sicherheitsbewusste Kultur gefördert werden.

3. Einführung von Sicherheitsprotokollen und regelmäßigen Inspektionen

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeitssicherheit ist die Implementierung von Sicherheitsprotokollen und die Durchführung regelmäßiger Inspektionen. Unternehmen sollten sicherstellen, dass alle Mitarbeiter wissen, wie sie im Falle eines Unfalls oder einer Gefahr handeln sollen. Dabei sollten sie auch klare Verfahren für die Meldung und Untersuchung von Vorfällen einführen. Diese Inspektionen können von internen Mitarbeitern oder externen Fachleuten durchgeführt werden, je nach Größe und Art des Unternehmens.

