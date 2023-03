Donato Muro

Sicherheitsingenieur warnt vor vermehrten Großbränden durch Brandstiftung: Worauf Unternehmen bei leerstehenden Firmengebäuden achten sollten

Es kommt immer häufiger zu Bränden in leerstehenden Firmengebäuden in Deutschland. Diese Gebäude stellen eine potenzielle Gefahr dar, von der viele Menschen nichts wissen. "Ich beobachte immer öfter, dass leerstehende Büros oder Fabrikhallen Feuer fangen - mal ist es Vandalismus, oft genug sind es aber auch tickende Zeitbomben", sagt Donato Muro, Sicherheitsingenieur und Brandschützer.

Die meisten Gebäude wurden sich selbst überlassen und sind daher nicht auf die speziellen Bedingungen eines Leerstands vorbereitet. In einem Gastbeitrag erklärt der Experte, warum Brände in diesen Gebäuden zunehmen und worauf Unternehmen achten sollten, wenn sie ihre Betriebsstätte vorübergehend stilllegen möchten.

Vernachlässigung der Sicherung führt zu vermehrten Großbränden

Vernachlässigte Firmengebäude stellen eine Brandgefahr dar, die sowohl für die Umgebung als auch für die Einsatzkräfte sehr gefährlich ist. Der Grund für vermehrte Großbrände in leerstehenden Gebäuden liegt darin, dass Unternehmen Standorte stilllegen und dabei die Sicherung der Gebäude vernachlässigen.

Oftmals gehen diese Feuer auf Brandstiftung zurück, da in einem leerstehenden Gebäude ohne laufende Anlagen oder Kundenverkehr normalerweise kein Brand ausbrechen kann. Es ist schlichtweg nichts vorhanden, das von selbst ein Feuer verursachen könnte. Daher wird bei Untersuchungen dieser Brandereignisse in leerstehenden Firmengebäuden fast immer Brandstiftung als Ursache festgestellt.

Ursachen für Brände in leerstehenden Gebäuden

Leerstehende Gebäude werden selten aus Gründen des "heißen Abbruchs" angezündet, um an das Versicherungsgeld zu kommen. Oft ziehen sie jedoch schon nach kurzer Zeit Jugendliche und Heranwachsende an, die hier ihre Freizeit verbringen und dabei mit Feuerzeugen hantieren. Durch kleine Feuer oder einen achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel kann schnell ein Brand entstehen.

Insbesondere in der kalten Jahreszeit können die Gebäude auch zum Ziel von Obdachlosen werden, was die Gefahr von Bränden weiter erhöht. Da diese Brände in der Regel erst spät entdeckt werden, kann ein kompletter Vollbrand des Geländes bei der Alarmierung der Feuerwehr oft nicht mehr verhindert werden, mit allen Folgen für die Umgebung.

Sicherungspflichten von Unternehmen bei Stilllegung von Firmengebäuden

Unternehmen tragen eine Verantwortung, um nicht Ziel hoher Schadensersatzforderungen zu werden, wenn sie Firmengebäude stilllegen. Gesetzlich ist festgelegt, dass diese Gebäude keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen dürfen. Dazu gehört neben der regelmäßigen Inspektion und Wartung des Gebäudes auch der Schutz des Geländes vor Einbrüchen und Vandalismus. Obwohl das Eindringen in ein leerstehendes Gebäude strafbar ist, sollte es dennoch nicht einfach möglich sein. Je nach den Gegebenheiten müssen angemessene Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Beauftragung von Wachschutz, wenn erforderlich.

Falls ein Unternehmen diese Vorgaben nicht beachtet, kann es von den zuständigen Behörden zur Sicherung oder Beseitigung des Gebäudes verpflichtet werden. Im schlimmsten Fall könnte ein Brand in der ungesicherten Anlage auftreten, wodurch das Unternehmen möglicherweise für Einsatzkosten der Brandbekämpfung und entstehende Folgeschäden in der Umgebung haftbar wäre. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen rechtzeitig und angemessen für den Schutz von leerstehenden Gebäuden sorgen, um als Betriebsinhaber auf der sicheren Seite zu bleiben.

Beachtung der allgemeinen Sicherungspflichten zur Vermeidung von Brandgefahren

Obwohl Brände in leerstehenden Gebäuden in der Regel durch menschliches Zutun verursacht werden, haben Unternehmen dennoch die Pflicht, Maßnahmen zur Vermeidung von Brandgefahren zu ergreifen. Dazu gehören regelmäßige Inspektionen und Wartungen aller elektrischen Anlagen und Brandschutzeinrichtungen, auch in leerstehenden Gebäuden.

Es ist auch wichtig, brennbaren Müll und andere Brandlasten zu entfernen, um keine potenziellen Gefahren zu schaffen. Darüber hinaus müssen gefährliche Bereiche abgesperrt werden, da hohe Bußgeldforderungen drohen, wenn die Behörden Kontrollen durchführen. Da Deutschland ein Bundesstaat ist, variieren die Brandschutzvorschriften von Bundesland zu Bundesland, und Unternehmen sollten sich über die örtlichen Vorschriften an ihrem Standort informieren.

Hohe Strafen drohen bei unzureichendem Brandschutz

Neben Eindringlingen und technischen Anlagen können auch überwucherte Vegetation und fehlende Anfahrtswege ein Problem im Brandschutz darstellen. Wenn die örtliche Feuerwehr nicht oder erst nach langer Zeit an den Brand herankommt und das Feuer auf Nachbargrundstücke übergreift, kann dem Inhaber des Firmengeländes unter Umständen ein rechtlicher Vorwurf gemacht werden. Offensichtlich verwahrloste Gelände locken zudem illegale Müllentsorger an, deren Hinterlassenschaften aus Sondermüll oder anderen Gefahrstoffen bestehen können, die im Brandfall ernste Folgen haben.

Wer ein Gebäude samt Gelände absichtlich verwahrlosen lässt, kann von den Behörden auch bei der Beseitigung von Schadstoffen in die Pflicht genommen werden. Daher sollten Unternehmen und Gebäudeeigentümer bei der Stilllegung von Gebäuden immer die richtigen Maßnahmen ergreifen, um das Gebäude gegen unbefugtes Betreten, Vandalismus und spontane Brände zu sichern und so den Brandschutz auch über längere Zeit zu gewährleisten. Andernfalls drohen hohe Strafen.

