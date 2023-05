Donato Muro

Feuer und Flamme für den Brandschutz: Donato Muro verrät die besten Konzepte für planbare Sicherheit in Unternehmen

Sicherheitsingenieur Donato Muro ist auf die bedarfsoptimierte Abwicklung von Risikoprojekten in Unternehmen spezialisiert. Hierbei lässt er seine Expertise aus der Arbeitspsychologie, den Naturwissenschaften, dem Ingenieurwesen sowie der Juristik einfließen. Das macht die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsprofi für Firmen so wertvoll: Er bringt fundierte Erfahrungswerte für all die Arbeitgeber mit, die einen passgenauen Brandschutz auch unter fordernden Bedingungen gewährleisten möchten. Hier erfahren Sie, welche Konzepte für planbare Sicherheit in Unternehmen sorgen.

Kein Unternehmen kann auf einen bedarfsorientierten Brandschutz verzichten. Er ist ein wesentlicher Bestandteil in jedem Betrieb. Schließlich bewahrt er die Belegschaft und die eigenen Unternehmenswerte vor gravierenden Folgen. Im Notfall rettet ein durchdachter Brandschutz sogar Leben. "Trotz seiner Bedeutung fällt es vielen Unternehmen immer noch schwer, optimale Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Das ist ein großes Problem - nicht nur, wenn der Ernstfall eintritt", mahnt Sicherheitsingenieur Donato Muro. Als Experte in den Bereichen Sicherheits- und Brandschutzingenieurwesen sowie im Bereich Chemie weiß er, worauf es beim optimalen Brandschutz wirklich ankommt. Im Folgenden hat er daher verraten, worauf Unternehmen achten sollten, um den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.

1. Die Brandschutzanalyse als verlässliche Sicherheitsgrundlage nutzen

Um die Gefahren und möglichen Risiken im eigenen Unternehmen identifizieren zu können, braucht es zunächst eine umfassende Risikoanalyse. Betriebe sollten also vor der Umsetzung neuer Maßnahmen eine Brandschutzanalyse durchführen. So können Sicherheitslücken identifiziert und effektiv geschlossen werden. Zugleich können passgenaue Brandschutzmaßnahmen abgeleitet werden. Für Unternehmen stellt die Brandschutzanalyse somit eine unverzichtbare Grundlage für die gewünschte Sicherheit dar.

2. Regelmäßig Schulungen und Aufklärungsmaßnahmen durchführen

Ebenso wichtig sind Aufklärungsmaßnahmen und regelmäßige Schulungen für das gesamte Personal. Mitarbeiter müssen Gefahren möglichst schnell erkennen können. So schützen sie sich und andere zielgerichtet. Werden Brände nämlich frühzeitig ausgemacht, können sie die erlernten Brandschutzmaßnahmen umgehend einleiten.

3. Moderne Brandmeldesysteme und automatische Löschanlagen installieren

Zusätzlich sollte auf moderne Brandmeldesysteme zurückgegriffen werden. Schließlich unterstützen die Geräte dabei, Brandherde verlässlich und vor allem zeitnah auszumachen. Gleichzeitig bekämpfen automatische Löschanlagen Brände effektiv. Schäden lassen sich dadurch planbar begrenzen.

4. Flucht- und Rettungswege klar kennzeichnen

Im Ernstfall müssen Mitarbeiter die vorhandenen Flucht- und Rettungswege im Unternehmen schnell nutzen können. Sind diese jedoch nicht deutlich erkennbar, kann dies fatale Folgen haben. Durch den dadurch aufkommenden Stress kommt es eher zu Panik und damit zu fehlerhaftem Verhalten. Eine Evakuierung wird dadurch im Ernstfall nicht nur erschwert, sondern im schlimmsten Fall unmöglich. Für Unternehmen heißt das, alle Flucht- und Rettungswege deutlich zu kennzeichnen, um alle Beteiligten schnellstmöglich aus der Gefahrenzone führen zu können.

5. Eng mit der lokalen Feuerwehr zusammenarbeiten

Rasches und effizientes Handeln schützt im Notfall Leben. Aus diesem Grund sollten Unternehmen eng mit ihrer örtlichen Feuerwehr zusammenarbeiten. Dabei ist nicht nur der Informationsaustausch mit den Brandschutz-Experten für Betriebe essenziell. Auch können Firmen nach Möglichkeit mit ihrer lokalen Feuerwehr regelmäßige Übungen für einen dauerhaft gesicherten Brandschutz organisieren.

6. Brandschutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren und warten

Um einen vollständigen Brandschutz zu gewährleisten, ist es zudem unerlässlich, alle Brandschutzeinrichtungen einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Nur so kann ihre volle Funktionsfähigkeit gesichert werden.

Fazit: Ein umfassendes Brandschutzkonzept ausarbeiten

Wenn Unternehmen in ihren Brandschutz investieren, sorgen sie sich nicht nur um ihre Belegschaft oder die anwesenden Kunden. Auch ihre Firmenwerte können sie dank passgenauer Maßnahmen planbar schützen. Ein umfassendes Brandschutzkonzept nach den angeführten Gesichtspunkten ist für Betriebe also unerlässlich. Dabei setzt sich dieses idealerweise aus präventiven Lösungsansätzen, einer zielgerichteten Aufklärung und der Sicherstellung von technischen Maßnahmen zusammen. Diese drei Säulen bieten erfahrungsgemäß den besten Schutz für die Belegschaft und die eigenen Firmenwerte.

