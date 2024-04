WDR mediagroup GmbH

TV-Klassiker von Wolfgang Menge "Ein Herz und eine Seele" und "Stahlnetz" jetzt auf ARD Plus zum Streamen erhältlich

Köln (ots)

Am 10. April 2024 wäre der große Autor und Schauspieler Wolfgang Menge 100 Jahre alt geworden. Die aus seiner Feder stammenden Filme und Serien mit grandiosen Charakteren schrieben oft Fernsehgeschichte. Unvergessen ist der Haustyrann "Ekel" Alfred: "Ein Herz und eine Seele" erreichte in den 70ern bis zu 28 Millionen Zuschauer und erzielt als echter Silvester-Klassiker auch heute noch einen Marktanteil von bis zu 11%. Auch "Stahlnetz" war mit Millionen Zuschauern ein Straßenfeger und gilt als Wegbereiter des Tatorts. Alle Folgen der beiden Serien-Klassiker und weitere Highlights von und mit Wolfgang Menge sind jetzt auf ARD Plus zum Streamen erhältlich.

"Ein Herz und eine Seele"

Alfred Tetzlaff (Heinz Schubert) lebt zusammen mit seiner Frau Else (Elisabeth Wiedemann), Tochter Rita (Hildegard Krekel) und Schwiegersohn Michael (Diether Krebs) in einem Reihenhaus einer Arbeitersiedlung. Ob Sozis, Langhaarige, Gastarbeiter etc., an allem hat der alte Querulant Alfred etwas auszusetzen. "Ekel" Alfred schimpft auf alles und jeden. Dass er sich selbst oft gehörig daneben benimmt, merkt er dabei nicht. Ebenso wenig, dass seine Familie den Haustyrannen und seine absurden Welterklärungen nicht wirklich ernst nimmt.

"Stahlnetz"

"Dieser Fall ist wahr! " verkündet die Serie "Stahlnetz" in ihrem Vorspann und revolutionierte 1958 das Fernsehen in dem sie kriminalistische Fälle zeigte, die auf authentischen Polizeiberichten basierten. In zehn Jahren schufen Autor Wolfgang Menge und Regisseur Jürgen Roland spannend und realistisch inszenierte Fernsehkrimis! Als Ermittler traten neben Heinz Engelmann beispielsweise Wolfgang Völz und Eddi Arent auf.

Noch mehr Filmvergnügen von und mit Wolfgang Menge: "Begründung eines Urteils" ab 4. April auf ARD Plus zum Streamen und auf weiteren Plattformen zum Kaufen und Leihen erhältlich

In dem viel beachteten Gerichtsdrama und schwarz-weiß Film "Begründung eines Urteils" "inszeniert" Autor Wolfgang Menge den Prozess an Klaus Spohr, einem Soldaten der Nationalen Volksarmee, der aus der DDR geflohen ist. In seiner Funktion hat er an der Grenze auf einen Flüchtling geschossen, der wenig später seinen Verletzungen erlegen ist. Der westdeutschen Kripo ist dieser Vorfall bekannt und so wird der Unglücksschütze im Westen für eine Tat angeklagt, für die er im Osten geehrt worden war.

ARD Plus

ARD Plus bietet eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Highlights aus 70 Jahren ARD TV Geschichte stehen hier liebevoll kuratiert zur Verfügung. Für monatlich 4,99 EUR (inkl. MwSt.) können jederzeit Inhalte angesehen werden, die sonst nur als Download oder auf DVD erhältlich sind. Das Angebot steht zur Verfügung als eigenständige App- und Webversion, aber auch bei Magenta TV der Deutschen Telekom, waipu.tv, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Der Video-on-Demand-Service wird weiterhin kontinuierlich technisch wie inhaltlich ausgebaut.

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup, einer kommerziellen WDR-Tochter. Sie betreibt die Weiterentwicklung des Video-on-Demand-Angebots ARD Plus.

Original-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell