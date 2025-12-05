Lidl

Die Must-haves für den Winter: Designer-Kollektion Strenesse Blue - exklusiv bei Lidl zum unschlagbaren Preis

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland bietet seinen Kunden ein besonderes Highlight zur Vorweihnachtszeit: Ausgewählte Kleidungsstücke der Designer-Marke Strenesse Blue liegen zum ersten Mal bei einem deutschen Lebensmitteleinzelhändler in den Regalen. Ab dem 7. Dezember ist die Kollektion im Lidl-Onlineshop verfügbar, ab dem 15. Dezember sind ausgewählte Artikel in allen über 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland erhältlich - zu besonders günstigen Preisen. Und das ist noch nicht alles: Die nächste Kollektion für die erste Jahreshälfte 2026 ist bereits geplant.

"Wir freuen uns, diese außergewöhnliche Zusammenarbeit bekannt zu geben. Strenesse ist eine international bekannte und etablierte Modemarke, die klassisches Design mit hohem Tragekomfort und herausragender Qualität verbindet. Durch die Zusammenarbeit mit der Marke zeigen wir erneut, dass es stets unser Anspruch ist, den Kunden das Beste zu bieten", sagt Steffen Graf, Leiter Non Food, Near Food und Ergänzungsangebote der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Als erster und einziger deutscher Lebensmitteleinzelhändler bietet Lidl zur Einführung folgende Kleidungsstücke zu besonders attraktiven Aktionspreisen in seinen Filialen an:

Damen Nicki-Hausanzug: verschiedene Varianten erhältlich, je Stück 14,99 Euro

Damen Strickpullover: verschiedene Varianten erhältlich, je Stück 19,99 Euro

Herren Boxer: verschiedene Varianten erhältlich, 2er-Pack 9,99 Euro

Darüber hinaus erhalten Kunden im Lidl-Onlineshop folgende weitere Produkte:

Herren Strickpullover: verschiedene Varianten erhältlich, je Stück 19,99 Euro

Damen/Herren Strickmütze: verschiedene Varianten erhältlich, je Stück 9,99 Euro

Damen/Herren Strickschal: verschiedene Varianten erhältlich, je Stück 14,99 Euro

Die Marke Strenesse blickt auf eine lange Tradition zurück und steht seit Jahrzehnten für Qualität, zeitloses Design und moderne Eleganz - nicht zuletzt erlangte sie Kultstatus durch den berühmten blauen Pullover, den der damalige Fußball-Bundestrainer Jogi Löw bei Spielen trug.

Mit der zeitlich begrenzten Designer-Aktion macht Lidl in Deutschland High-Fashion für alle erschwinglich und leicht zugänglich. Damit unterstreicht der Discounter seinen eigenen Anspruch, immer beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.

