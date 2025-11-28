Lidl

Lidl reduziert die Butterpreise zum siebten Mal in Folge

Der Frische-Discounter untermauert seine Position als Preisführer in Deutschland

Bad Wimpfen (ots)

Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse, Pasta und Lachs setzt Lidl in Deutschland erneut ein starkes Zeichen und baut damit seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel weiter aus. Ab 29.11.2025 ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,19 Euro erhältlich. Darüber hinaus profitieren die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.

Butter zählt in Deutschland zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Ob aufs Brot, beim Plätzchen backen oder Kochen - für viele Verbraucher ist sie ein wichtiger Bestandteil des täglichen Genusses. Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um mehr als einen Euro, rund 50 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu bieten.

Mit dieser Preisanpassung gibt Lidl erneut sinkende Rohstoffpreise konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und wie immer gilt: bundesweit einheitliche Preise statt regionaler Preisunterschiede.

Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:

Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09 Euro (Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,09 Euro (Grundpreis: 4,36 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/Kilogramm) statt 1,29 Euro

Zusätzlich sinkt der Preis dieses regional verfügbaren Produkts (1):

Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,69 Euro (Grundpreis: 6,76 Euro/Kilogramm) statt 1,79 Euro

(1) Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock.

Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.

