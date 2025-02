MANTRA Chain

MANTRA sichert sich die erste VARA-DeFi-Lizenz und ebnet damit den Weg für globales Wachstum und Innovation bei Finanzprodukten

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

MANTRA Finance FZE (MANTRA), eine führende, von der MANTRA-Gruppe betriebene dezentrale Finanzplattform (DeFi), gibt heute bekannt, dass sie von der Aufsichtsbehörde für virtuelle Vermögenswerte (VARA) in Dubai erfolgreich eine Lizenz als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (Virtual Asset Service Provider, VASP) erhalten hat, um als Börse für virtuelle Vermögenswerte tätig zu sein und Broker-Dealer sowie Verwaltungs- und Anlagedienstleistungen anzubieten.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein in MANTRAs Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Innovation innerhalb des schnell wachsenden Ökosystems virtueller Vermögenswerte. Die VARA-Lizenz wird nicht nur die globale Präsenz von MANTRA bei der Einführung einer Reihe innovativer, aufsichtsrechtlich konformer Finanzprodukte unterstützen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Anlegern auf der ganzen Welt zugeschnitten sind, sondern auch das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Aktivitäten im Nahen Osten weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Tokenisierung von Real-World-Assets (RWAs) liegt. Sie unterstreicht das Engagement von MANTRA, transparente, sichere und hochmoderne Lösungen anzubieten sowie gleichzeitig die höchsten Standards der Regulierungsaufsicht zu erfüllen.

„Durch die Schaffung eines zeitgemäßen, umfassenden und von Grund auf neu geschaffenen Rahmens für virtuelle Vermögenswerte und Web3 sind Dubai und VARA weltweit führend in der Krypto-Regulierung geworden. Diese Lizenz war ein entscheidender Schritt für MANTRA und ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur globalen Expansion", sagte John Patrick Mullin, Geschäftsführer von MANTRA.

„Die VAE und die gesamte MENA-Region haben sich dank ihrer regulatorischen Initiativen und Rahmenbedingungen schnell zu einem fortschrittlichen globalen Drehkreuz und einem florierenden Ökosystem für Web3 und virtuelle Vermögenswerte entwickelt. Diese Lizenz stärkt nicht nur unsere regionale Präsenz, sondern versetzt uns auch in die Lage, auf internationaler Ebene einzigartige DeFi-Produkte anzubieten, welche die Lücke zwischen dezentraler Finanzierung und traditioneller Finanzierung schließen. Unser Ziel ist es, ein zukunftsorientiertes Finanzökosystem aufzubauen, das institutionellen und qualifizierten Anlegern auf der ganzen Welt zugute kommt."

MANTRA nutzt seine hochmoderne Blockchain-Technologie, um schnelle, sichere und nicht-pfändbare Finanzdienstleistungen anzubieten. Das Angebot der Plattform wird innovative Anlageprodukte umfassen, welche die Vorteile des dezentralen Finanzwesens mit den Schutzmechanismen des traditionellen Finanzwesens vereinen, wie z. B. erhöhte Transparenz, schnelle Handelsabwicklung und verbesserte Nutzerkontrolle über die Vermögenswerte. Mit der VARA-Lizenz ist MANTRA in einer einzigartigen Position, um diese Lösungen zu skalieren und sie sowohl institutionellen Kunden als auch qualifizierten Anlegern in den VAE anzubieten.

„Mit dem Erhalt dieser Lizenz reiht sich MANTRA in eine wachsende Gemeinschaft regulierter Unternehmen ein, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig sind, und wir freuen uns darauf, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft virtueller Vermögenswerte zu gestalten", so Mullin weiter. „Die Einhaltung von Vorschriften ist für das Vertrauen, das wir bei unseren Nutzern aufbauen, von grundlegender Bedeutung und spiegelt unsere langfristige Vision wider, ein verantwortungsvolles Wachstum im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu fördern."

Im Zuge der kontinuierlichen Innovation der Plattform wird MANTRA eine Vielzahl einzigartiger DeFi-Produkte auf den Markt bringen, die auf die dynamischen Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten sind. Jedes Produkt wird unter strikter Einhaltung lokaler Vorschriften und internationaler politischer Rahmenbedingungen entwickelt, um zu gewährleisten, dass Nutzer sowohl von Sicherheit als auch von modernsten Finanzinstrumenten profitieren.

Weitere Informationen finden Sie auf mantrachain.io.

Informationen zu MANTRA: MANTRA Chain ist eine speziell entwickelte Layer-1-Blockchain für reale Vermögenswerte, die reale regulatorische Anforderungen erfüllen kann. Als zulassungsfreie Kette ermöglicht MANTRA Chain Entwicklern und Institutionen die nahtlose Teilnahme an der sich entwickelnden RWA-Tokenisierung, indem sie fortschrittliche Technologiemodule, Compliance-Mechanismen und kettenübergreifende Interoperabilität bietet.

Original-Content von: MANTRA Chain, übermittelt durch news aktuell