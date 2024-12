Smart Trading Gains e.U.

Erfolgreich an der Börse: Mit dem 4-Schritte-System von Smart Trading Gains zum Erfolg

Graz (ots)

Immer mehr Anleger interessieren sich für den kurzfristigen Börsenhandel, auch bekannt als Trading. Doch wer mit dieser dynamischen Anlagestrategie erfolgreich sein möchte, muss einige wichtige Dinge beachten. Als erfahrener Trading-Experte kennt Thomas Wabnig die Herausforderungen und Erfolgsgeheimnisse der Finanzmärkte. Mit Smart Trading Gains hat er eine innovative Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst Einsteigern ermöglicht, innerhalb weniger Monate zu erfolgreichen Tradern zu werden. Wie Anleger mit dem 4-Schritte-System von Smart Trading Gains ihre finanziellen Ziele erreichen können, erfahren Sie hier.

Das Trading an der Börse wird von vielen Menschen als eine Möglichkeit gesehen, schnellen und einfachen Erfolg zu erzielen. Und tatsächlich scheint der kurzfristige Börsenhandel auf den ersten Blick nicht sonderlich kompliziert zu sein – schließlich gibt es im Wesentlichen nur zwei Entscheidungen: kaufen oder verkaufen. Die wahre Kunst liegt jedoch darin, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg aus einem Trade zu bestimmen. „Meine Erfahrung zeigt, dass der Handel mit Wertpapieren eine gründliche Analyse, eine fundierte Strategie und ein konsequentes Risikomanagement erfordert“, mahnt Thomas Wabnig von Smart Trading Gains. „Leider scheitern viele Anfänger genau an diesen Grundlagen, was vermeidbare Verluste nach sich zieht. Oft liegt das daran, dass ihnen ein klares System fehlt.“

„Viele Laien beginnen ohne ausreichendes Verständnis für die Funktionsweise der Finanzmärkte zu handeln“, fährt der Trading-Experte fort. „Sie sind also nicht vertraut mit den Grundlagen der Börse – seien es nun Analysetechniken, Marktindikatoren oder Handelsinstrumente. Dieses fehlende Wissen führt häufig zu uninformierten Entscheidungen, die das Risiko erhöhen, Verluste im Depot zu erleiden.“ Mit Smart Trading Gains hat Thomas Wabnig eine effektive Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst Einsteigern ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit zu erfolgreichen Tradern zu werden, ohne auf dem Weg dorthin fatale Fehler zu begehen. Ziel ist es, durch erprobte Strategien und fundiertes Marktverständnis ein unabhängiges Einkommen im fünfstelligen Bereich zu generieren. Damit das gelingt, bietet das Programm eine optimale Kombination aus Theorie und Praxis, dank der die Teilnehmer das Handwerk des Tradings von Grund auf erlernen. Als erstes TÜV-zertifiziertes Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich, das erprobte Systeme mit intensiver Betreuung kombiniert, hebt sich Smart Trading Gains qualitativ deutlich von anderen Anbietern ab. Die Trading-Ausbildung gliedert sich in mehrere Schritte, die konsequent aufeinander aufbauen. Welche Schritte das genau sind und wie sie zum Erfolg führen, erfahren Sie im Folgenden.

Schritt 1: Praxiswissen

Der erste Schritt legt das Fundament für den späteren Erfolg. Die Teilnehmer starten mit einem kompakten fünfstündigen Videokurs, in dem essenzielles Marktwissen vermittelt wird. Ziel ist es, ein solides Verständnis für die Funktionsweise der Finanzmärkte zu entwickeln. Um das Gelernte zu festigen, werden die Videoinhalte durch verschiedene Aufgaben ergänzt, die anschließend von Thomas Wabnig und seinem Team überprüft werden. Diese individuelle Herangehensweise stellt sicher, dass die Grundlagen nicht nur theoretisch verstanden, sondern auch praktisch verinnerlicht werden.

Schritt 2: Research

Im zweiten Schritt geht es darum, das Erlernte gezielt anzuwenden. Die Teilnehmer sammeln und analysieren Marktdaten, um darauf aufbauend individuelle Trading-Strategien zu entwickeln. Gleichzeitig finden regelmäßige Live-Calls statt, sodass eventuelle Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert werden können. Dieser Schritt bildet das strategische Grundgerüst für den späteren Handel. So können die Teilnehmer auf eine fundierte Basis zurückgreifen, wenn sie schließlich in den Markt einsteigen.

Schritt 3: Demohandel

Sobald die Grundlagen und Strategien gefestigt sind, setzen die Teilnehmer ihr Wissen im Demohandel ein, um praktische Erfahrungen zu sammeln. In dieser risikofreien Umgebung können sie ihre Strategien unter realistischen Marktbedingungen testen und optimieren, ohne dabei eigenes Kapital zu riskieren. Diese Phase ist entscheidend, um Sicherheit und Routine im Umgang mit den entwickelten Handelsansätzen zu gewinnen.

Schritt 4: Livehandel

Der vierte Schritt schließlich beinhaltet den Sprung in den Livehandel, bei dem die Teilnehmer im Unterschied zum Demohandel echtes Geld investieren, bzw. Proptrading verwenden. Die Teilnehmer wenden die erlernten Strategien also in der Praxis an, um in der realen Handelswelt Gewinne zu erzielen. Monatliche Service-Calls und wöchentliche Live-Calls sorgen dafür, dass die Handelsansätze kontinuierlich angepasst und verbessert werden können. Zusätzlich steht jederzeit ein kompetentes Support-Team bereit, das die Teilnehmer bei Fragen oder Herausforderungen innerhalb von Minuten unterstützt.

Fazit

Das 4-Schritte-System von Smart Trading Gains ist allerdings weit mehr als nur eine Trading-Ausbildung. Vielmehr handelt es sich um ein umfassendes und wohldurchdachtes Konzept, das speziell darauf ausgelegt ist, Anfänger sicher und nachhaltig an die Welt des Börsenhandels heranzuführen. Dabei ist in jeder Phase eine umfassende Betreuung gewährleistet. Die Kombination aus fundiertem Wissen, persönlicher Betreuung und geprüfter Qualität bietet den Teilnehmern die besten Voraussetzungen und eine sichere Grundlage für ihren langfristigen Erfolg an der Börse.

