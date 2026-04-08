Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

In eigener Sache: NOZ/mh:n-Gruppe startet Transparenzblog für noz, shz und DK

Flensburg/Osnabrück (ots)

Die NOZ/mh:n-Gruppe intensiviert ihre Kommunikation zwischen Redaktion und Leserschaft. Als Antwort auf den digitalen Wandel und komplexe journalistische Prozesse hat die Unternehmensgruppe im November 2025 den Transparenzblog auf den Portalen www.noz.de, www.shz.de und www.dk-online.de fest etabliert. Das Format macht redaktionelle Arbeitsweisen, ethische Abwägungsprozesse sowie unternehmerische Abläufe greifbar.

"In einer Zeit, die durch Desinformation und die Zunahme von KI-generierten Inhalten geprägt ist, müssen wir unsere Glaubwürdigkeit aktiv beweisen, statt sie vorauszusetzen", sagt Burkhard Ewert, der im vierköpfigen Chefredakteursteam u.a. für Content-Strategie und -Formate zuständig ist. Auf dem Blog legen die Reporterteams die methodische Qualität ihrer Recherchen sowie die Anwendung publizistischer Leitlinien im Detail dar. Damit macht die Unternehmensgruppe die journalistische Sorgfalt hinter jeder Veröffentlichung substanziell belegbar.

Das Themenspektrum des Blogs reicht von der operativen Reporterarbeit bis hin zu strategischen Veränderungen in der Verlagswelt. Die Leser erhalten Einblicke in die Entwicklung neuer journalistischer Angebote, technische Hintergründe digitaler Produkte oder logistische Herausforderungen bei der Zeitungszustellung. Diese Vielfalt unterstreicht einen ganzheitlichen Transparenzansatz, der sämtliche Glieder der Wertschöpfungskette umfasst.

"Transparenz ist für uns Teil der Qualität. Wer nachvollziehen kann, wie Journalismus entsteht, entwickelt Vertrauen. In einer Medienwelt, die zunehmend von Algorithmen und KI geprägt ist, bleibt die menschliche Faktor der entscheidende Unterschied", unterstreicht Ewert.

Dieses Selbstverständnis präge insbesondere den Lokaljournalismus der Gruppe, heißt es aus der Chefredaktion. Indem der Blog die Redakteure als Experten und Nachbarn vor Ort nahbar mache, schaffe er ein Gegengewicht zu unverbindlichen Informationen in sozialen Netzwerken. Die Leserschaft erfahre so unmittelbar, dass hinter den Schlagzeilen echte Menschen mit einer tiefen Verantwortung für ihre Region stünden.

Über NOZ/mh:n MEDIEN:

Die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n MEDIEN ist einer der größten Anbieter von Regionalmedien in Deutschland und vereint in ihren Stamm-Märkten Niedersachsen und Schleswig-Holstein insgesamt 34 Tageszeitungstitel und 28 Wochenblätter. So erreichen die Experten für regionalen Qualitätsjournalismus und crossmediale Werbekampagnen täglich mehr als 500.000 Haushalte über Print- und Digitalabos sowie rund 1,9 Millionen Haushalte über wöchentliche Ausgaben. Diverse Digital-Formate bieten pointiert und individuell Informationen für neue Nutzerbedürfnisse. Die eigenen Logistikgesellschaften und Druckereien sichern der Gruppe ihre Unabhängigkeit in Print. Mit Gründung des Agenturnetzwerks GROW Digital Group, den Dienstleistungsangeboten des NEXT NOZ Expert Teams und branchenuntypischen E-Commerce Angeboten setzt die Gruppe stark auf digitale Geschäftsfelder. NOZ/mh:n MEDIEN ist bereit für eine Zukunft im stetigen Wandel.

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