Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

Nutzerorientierte Innovation: noz startet Beta-Phase von "frag noz" und teilt Entwicklungs-Insights auf Berlin Buzzwords

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Osnabrück (ots)

Die Unternehmensgruppe NOZ/mh:n erreicht einen weiteren Meilenstein in der digitalen Transformation im Lokaljournalismus: Seit dem 30. März startet das auf Künstlicher Intelligenz basierende Assistenzsystem "frag noz" in den regulären Beta-Betrieb auf dem Nachrichtenportal www.noz.de. Dass die technologische Eigenentwicklung auch international Maßstäbe setzt, beweist die Einladung zur renommierten Technologiekonferenz "Berlin Buzzwords".

Nach umfangreichen Usability-Tests und einem erfolgreich abgeschlossenen Softlaunch wird der intelligente Assistent "frag noz" nun fest in das digitale Angebot auf www.noz.de integriert. Das System nutzt das Verfahren der sogenannten Retrieval-Augmented Generation. Das bedeutet: Die Künstliche Intelligenz greift gezielt auf das verifizierte Archiv der Redaktion als Wissensquelle zu. Das Besondere: Antworten werden nicht aus allgemeinen Internetdaten generiert, sondern basieren direkt auf der regionalen Berichterstattung.

"Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Antworten einen direkten Bezug zum Geschehen in der Region aufweisen", erklärt Daniel Pleus, der die KI-Entwicklung und -Innovation der gesamten Unternehmensgruppe verantwortet. Louisa Riepe aus dem Chefredakteurs-Team von noz und shz, ergänzt: "Mit 'frag noz' schaffen wir einen ganz neuen Zugang zu unseren Inhalten und erleichtern unseren Lesern die Orientierung in unserem breiten publizistischen Portfolio. So bringen wir digitalen Lokaljournalismus noch unmittelbarer in den Alltag der Menschen und stärken seine Relevanz nachhaltig."

Fachliche Anerkennung auf internationaler Ebene

Dass die technische Qualität der Eigenentwicklung auch außerhalb der Medienbranche Beachtung findet, unterstreicht eine Einladung zur Fachkonferenz "Berlin Buzzwords". Marcel Dokters, Data Scientist bei NOZ Digital, wird das Projekt im Juni 2026 vor einem internationalen Fachpublikum vorstellen. Sein Vortrag mit dem Titel "Building a Local News RAG: The Quest for Trustworthiness" wurde in einem wettbewerbsintensiven Auswahlverfahren aus zahlreichen Einreichungen ausgewählt.

Die Einladung zur 'Berlin Buzzwords' steht im Kontext eines fortlaufenden Dialogs innerhalb der Branche. Louisa Riepe, die im vierköpfigen Chefredaktionsteam von noz und shz für Innovation und Weiterentwicklung zuständig ist, präsentierte die Strategie hinter 'frag noz' bereits beim The Future of German Media Summit. Weitere Einblicke in die Projektergebnisse wird sie in den kommenden Monaten beim European Publishing Congress sowie im Rahmen von Medienhaus/NEXT/ geben.

Daniel Pleus sieht in der Auswahl eine Bestätigung der geleisteten Arbeit: "Es ist für uns eine besondere Anerkennung, unsere Entwicklungsarbeit auf einer Bühne neben Vertretern internationaler Technologieunternehmen präsentieren zu dürfen", erklärt Daniel Pleus weiter. Die Auswahl zeige, dass auch regionale Medienhäuser durch eigene technologische Kompetenz Lösungen schaffen können, die in der Fachwelt als relevant wahrgenommen werden."

Daten unterstreichen hohen Nutzwert im Alltag

Die Auswertung der Nutzungsdaten aus der Testphase verdeutlicht, dass das Angebot eine konkrete Lücke in der Informationsversorgung schließt: Rund 30 Prozent der Anfragen entfallen auf klassische Lokalnachrichten aus den Städten und Gemeinden, während 15 Prozent der Interaktionen gezielte Alltagsentscheidungen betreffen.

"Die Ergebnisse der Testphase belegen, dass unsere Leserinnen und Leser ein klares Bedürfnis nach verlässlichen, hyperlokalen Informationen in Echtzeit haben", erklärt David Pinzauti, Produktmanager KI und sagt weiter: "Unser System bietet einen direkten und verlässlichen Mehrwert."

Transparenter Entwicklungsprozess

Mit dem Start der Beta-Phase am 30. März wird das System zunächst ausschließlich über den Web-Browser auf dem Portal www.noz.de zugänglich sein. Die Erkenntnisse aus der Nutzung fließen kontinuierlich in die Optimierung ein.

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