Neue Energie-Gefahr für Europa

Wenn es um Rohstoffe geht, müssen die Europäer nun auch noch ihre Abhängigkeit von den USA verringern.

Europa steht plötzlich vor der Aufgabe, nun auch noch zusätzlich seine Energieabhängigkeit von Amerika verringern zu müssen, wenn es nicht erpressbar sein will. Mehrere Staaten Europas haben jetzt ihren Willen mit praktischen Abmachungen untermauert, die Nordsee zum "grünen Kraftwerk für Europa" zu machen. Soll heißen: deutlich mehr Energie durch Windkraftwerke auf hoher See zu erzeugen. Tatsächlich ist der Ausbau der erneuerbaren Energien die einzig nachhaltige Option für Europa, um Energiesouveränität zu erreichen. Mehr Windräder, Solarpanels und Wasserkraftwerke sind nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für Europas Selbstbehauptung in einem rauen politischen Umfeld.

