Just Spices GmbH

Just Spices launcht drei neue Gemüse-Pananden und bietet seinen Kunden neue Inspiration in der Küche

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Drei verschiedene Panaden mit Gemüse und passenden Gewürzen bringen neue Inspiration in die Küche

Neue Produktlinie speziell entwickelt für den Airfryer und den Backofen

Just Spices ist Experte, wenn es um neue Inspiration und Innovation in der Küche geht. Nun geht das Gewürzunternehmen den nächsten Schritt und launcht eine neue Produktkategorie: Würzige Gemüse-Panaden in drei verschiedenen Sorten, die speziell für den Airfryer sowie den Backofen entwickelt wurden und Hähnchen, Tofu, Gemüse, Feta und Co. noch bunter und leckerer machen. Dabei trifft herzhaftes Gemüse auf passende Gewürze - einfach Lieblingszutat mit Ei oder Ei-Ersatz bedecken, in die Panade geben und fertig! Die Gemüse-Panaden in den Sorten Brokkoli, Tomate und Karotte sind ab dem 17. August in zwei verschiedenen Größen im Just Spices Online-Shop sowie auf Amazon erhältlich.

Die neue Art des Kochens

Just Spices motiviert mittlerweile über 1.8 Millionen Menschen auf Social Media immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Mit drei innovativen Sorten bringen die neuen Gemüse-Panaden frische Inspiration in die Küchen der Verbraucher. Mit den Gemüsepananden, die speziell für den Airfryer entwickelt wurden, trifft das Unternehmen genau den Nerv der Zeit: Denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren, kombiniert mit einer schnellen und einfachen Zubereitung. Die Panaden bieten nicht nur einen innovativen Geschmack, sondern unterstützen auch die neue Art des Kochens - ideal für den modernen Küchenalltag.

Egal ob herzhaft gemüsig mit getrocknetem Brokkoli und Gurke, Spinatpulver und frischer Zitronenmyrte, leicht orientalisch mit Karotten, weißem Sesam, Kurkuma und Ingwer oder intensiv tomatig mit einer leichten Schärfe durch Chili und geräuchertem Paprika - Just Spices macht Schluss mit langweiligem Paniermehl und alten Semmelbröseln. Bei der Entwicklung hat das Unternehmen seine Expertise im Gewürzbereich genutzt und jede Panade gleich mit den passenden Gewürzen verfeinert.

"Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort noch mehr Inspiration beim Kochen bieten zu können und haben mit den Gemüse-Panaden ein Produkt entwickelt, das ihnen den unverwechselbaren Geschmack von Just Spices bietet und einfach in der Küche zu verwenden ist - genau wie unsere Gewürzmischungen. Wir haben die Panaden speziell für den Airfryer entwickelt, da wir nicht nur bei unseren Kunden eine große Nachfrage dafür sehen und wir davon überzeugt sind, dass der Airfryer auch in Zukunft ein fester Bestandteil beim Kochen sein wird", sagt Antonia Kerschbaumer, Vice President Brand bei Just Spices.

Ab dem 17. August können Kunden die Panaden in zwei verschiedenen Größen im Online Shop sowie auf Amazon erwerben. Ein Set mit jeder Sorte zum Ausprobieren für 9,99 Euro sowie die Originalgrößen für je 8,99 Euro. Natürlich in dem auffälligen und bunten Design, das Kunden von Just Spices kennen und lieben.

Neue Produktlinie speziell entwickelt für den Airfryer und den Backofen

Mit den Gemüse-Panaden stillt Just Spices den Hunger nach passenden Produkten für die Nutzung mit dem Airfryer. Allein im Jahr 2024 stiegen die verkauften Stückzahlen in Deutschland eines Airfryers um 83 % im Vergleich zum Vorjahr*. Kein Wunder, dass das Interesse nach passenden Rezepten und Lebensmittelprodukten enorm steigt. Auch bei Just Spices suchen immer mehr Menschen nach neu interpretierten Rezepten mit dem Airfryer. Auch im Ofen können die neuen Gemüse-Panaden einwandfrei genutzt werden.

*Quelle: HEMIX = Home Electronic Market Index. Der HEMIX zeigt auf Basis Menge und Wert die quartalsweise Marktentwicklung in Deutschland auf. Der HEMIX ist ein Gemeinschaftsprojekt der GfK und der gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

Original-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuell