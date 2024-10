Diakonie Deutschland

Diakonie-Presseeinladung (6.11.): Sechs Bausteine für eine gute Pflegereform und Start einer bildstarken Pflegekampagne mit Prominenz aus Kino und TV

Berlin (ots)

Die Probleme in der Pflege sind seit langem bekannt: Die bereits sehr hohen Eigenanteile für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen steigen weiter, es fehlt an Personal und an Angeboten zur Entlastung von Angehörigen. Fünf Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig; mehr als drei Viertel von Ihnen werden zuhause von Angehörigen versorgt. Ohne Gegensteuern droht der Pflegeversicherung 2025 die Zahlungsunfähigkeit - und den Versicherten eine Kostenexplosion.

Die Bundestagswahl 2025 eröffnet die Chance, die Pflege im Interesse von Millionen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zukunftsfest zu machen. Knapp ein Jahr vor der Wahl ziehen wir eine pflegepolitische Bilanz und stellen sechs Bausteine für eine gute Pflegereform vor. Die Pressekonferenz ist zugleich Auftakt einer bildstarken Kampagne mit Prominenz aus Film und Fernsehen. Die Botschaft: "Auch Du brauchst Pflege. Irgendwann."Im Rahmen der Pressekonferenz präsentieren wir Ihnen unsere Vision von guter Pflege und wer uns dabei unterstützt.

Termin: Mittwoch, 6. November, 10.30 Uhr

Ort: Lazarus Haus Berlin, Bernauer Straße 117, 13355 Berlin

Digital, via Teams (Link folgt nach Anmeldung)

mit:

Rüdiger Schuch, Präsident Diakonie Deutschland (Begrüßung)

Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik, Diakonie Deutschland (pflegepolitische Forderungen und Vorstellung der Kampagne)

Ricardo Lange, Intensivpfleger und Aktivist

Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle@diakonie.de bis zum 5. November, 12 Uhr. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie in Präsenz oder digital teilnehmen. Die Einwahldaten schicken wir Ihnen dann zu.

Bei Rückfragen oder zur Vereinbarung von Interviews melden Sie sich gern.

