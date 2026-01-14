Stuttgarter Nachrichten

Nachsicht ist fehl am Platz

Die Vorgänge bei der Bundeswehr müssen aufgeklärt werden - gerade in der aktuellen Bedrohungslage.

Berlin (ots)

Wer der Bundeswehr schon immer kritisch gegenüberstand, für den bestätigt die Affäre bei den Fallschirmjägern das Bild der Truppe: Sexuelle Übergriffe, antisemitische Äußerungen und eine rechtsextreme Clique bei einer der prominentesten Einheiten der Streitkräfte sprechen vermeintlich für tieferliegende Schwierigkeiten.(...) In einer Zeit, in der es angesichts der Bedrohungslage vermehrt auf die Bundeswehr ankommt, dürfen solche Vorfälle nicht nachsichtig behandelt werden. Jetzt ist Aufklärung gefragt: Warum wurden bestehende Vorschriften nicht umgesetzt? Hätte sich das Ministerium doch früher einschalten müssen? Auf diese Fragen braucht es Antworten. Klar ist auch, dass solche Vorfälle ein schlechtes Licht auf die Bundeswehr insgesamt werfen. Gerade jetzt, wo die Truppe wachsen und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren will, schadet das ihrem Ansehen in der Gesellschaft.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell