Fauxpas in der Hauptstadt

Berlins Regierungschef Wegner sagte über seinen Arbeitseinsatz während des Blackouts nicht ganz die Wahrheit.

Berlins Regierender Bürgermeister erlebt gerade einen Laschet-Moment. Kai Wegner hatte sich selbst als Mann dargestellt, der am ersten Tag des großen Stromausfalls in der Hauptstadt pausenlos für die betroffenen Menschen arbeitete. Nun musste er einräumen, dass er tatsächlich an jenem Tag gut eine Stunde auf dem Tennisplatz verbrachte. Dieser Fauxpas wird den CDU-Politiker aktuell zwar nicht das Amt kosten. Aber Ende September wird in Berlin gewählt - und für die Christdemokraten könnte es dort ähnlich eng werden wie kurz davor in Sachsen-Anhalt. In beiden Fällen müssen sie sich sorgen, dass sie den Chefsessel verlieren.

