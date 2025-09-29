HOMANN IMMOBILIEN Münster GmbH
HOMANN IMMOBILIEN an der Spitze Deutschlands - Höchstnote im Capital-Makler-Kompass 2025
Münster (ots)
In der aktuellen Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital wurde der Makler-Kompass 2025 veröffentlicht - mit einem historischen Ergebnis: HOMANN IMMOBILIEN ist die Nr. 1 in Deutschland!
Zum ersten Mal seit Einführung des Rankings im Jahr 2014 belegt ein Makler aus Münster unangefochten die Spitzenposition - und das gleich in zwei Kategorien: Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Damit gehört das Familienunternehmen zu den absoluten Top-Adressen der deutschen Immobilienbranche.
Spitzenbewertungen in allen Bereichen
Bewertet wurden in diesem Jahr die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Exposé & Vertrag sowie Service. Das Ergebnis spricht für sich:
- 94 % Gesamtbewertung - kein Makler in Deutschland hat einen höheren Wert erzielt
- Nr. 1 in Münster
- Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen
- Nr. 1 in Deutschland (Wohnen)
- 90 % im Gewerbesegment - erstmals getestet, direkt Platz 1 bundesweit
Für den Capital-Makler-Kompass 2025 wurden 5.607 Anbieter in 161 Städten geprüft - HOMANN IMMOBILIEN aus Münster führt das Ranking souverän an.
Seit 1979 steht das Familienunternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob Wohnen oder Gewerbe: Die Experten begleiten die Vermittlung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und Investments - mit höchstem Anspruch und echter Begeisterung.
"Diese Auszeichnung verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden. Dafür sage ich von Herzen Danke", betont Bernard H. Homann, Geschäftsführender Gesellschafter & Unternehmensgründer. "Ihre Zufriedenheit ist der größte Antrieb für unsere Arbeit - ohne sie wären solche Spitzenplatzierungen nicht möglich."
Diese Ehrung reiht sich in eine lange Serie von Erfolgen ein und unterstreicht die kontinuierliche Qualität, Professionalität und Innovationskraft von HOMANN IMMOBILIEN. www.homann-immobilien.de
Pressekontakt:
Guyves Sarkhosh
Leiter Kommunikation & Marketing
Tel. 0251 / 418 48-95
E-Mail: g.sarkhosh@homann-immobilien.de
www.homann-immobilien.de
