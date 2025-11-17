SWR - Südwestrundfunk

Exit Einsamkeit: "Nacht gegen die Einsamkeit" und Doku

Rund 200 Veranstaltungen im Sendegebiet am Sa., 22.11.2025

Doku in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Stuttgart / Baden-Baden / Mainz (ots)

Bei der "Nacht gegen die Einsamkeit" am 22. November 2025, angestoßen von SWR und DASDING, kann man aus rund 200 Veranstaltungen auswählen, bei denen man neue Leute kennenlernen oder einfach eine schöne Zeit in Gemeinschaft verbringen kann. Veranstalter sind zahlreiche Initiativen und Vereine im Sendegebiet, die ihre Events auf dieser Website ankündigen. Die Doku "Exit Einsamkeit" erscheint am gleichen Tag dazu in der ARD Mediathek.

Gemeinsame Aktivitäten bei der "Nacht gegen die Einsamkeit"

Die "Nacht gegen die Einsamkeit" ist der Höhepunkt des Projekts "Exit Einsamkeit". Während dieser Nacht, teilweise schon ab dem Vormittag, laden zahlreiche Vereine und Initiativen im SWR Sendegebiet zu verschiedensten Aktivitäten ein, darunter Spieleabende, gemeinsame Spaziergänge, Sport, Lernen, Kinovorführungen, Gesprächsabende, kreative Tätigkeiten und vieles mehr. Auf der Seite swr.de/specials/exit-einsamkeit wählt man "sein" persönliches Event aus, bei dem man Leute kennenlernen kann. Geplant sind auch Inhalte und Live-Diskussionen auf verschiedenen SWR Kanälen.

Doku "Exit Einsamkeit" erscheint am 22. November in der ARD Mediathek

Im Fokus der Doku "Exit Einsamkeit", ab 22. November in der ARD Mediathek, steht die Frage: "Können Fremde zu Freunden werden? Was braucht es dazu?". Im Film geben die Protagonist:innen zum Teil über Videotagebuch Einblicke in ihre Gefühlswelt und die Herausforderung, neue Bekanntschaften zu schließen. Die Kamera begleitet sie bei sehr intensiven, persönlichen Gesprächen und zeigt auf, wie sie nach Lösungen suchen.

Junge Menschen suchen mit SWR, DASDING und Radio Bremen Wege aus der Einsamkeit

Das Projekt "Exit Einsamkeit" soll Menschen zwischen 20 und 40 Jahren helfen, aus dem ungewollten Alleinsein herauszufinden. Über sechs Monate hinweg rückten und rücken SWR Doku, DASDING und das "Y-Kollektiv" von Radio Bremen zusammen mit verschiedenen Kanälen wie "Fühlen Wir", SWR Facebook, SWR TikTok und "SWR Heimat" das Thema Einsamkeit mit seinen verschiedenen Facetten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ziel des Projektes ist es, dass mehr Menschen den Mut finden, über ihre Einsamkeit zu sprechen. "Exit Einsamkeit" zeigt Lösungswege auf und schafft Raum für echte Begegnungen. Herzstück ist eine aktive Community: Userinnen und User haben die Inhalte mitgestaltet, ihre persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Gefühle geteilt und einander geholfen, Wege aus der Isolation zu finden.

Projekt hat die Community seit Mai 2025 begleitet

Das Projekt "Exit Einsamkeit" begann im Frühjahr mit der Y-Kollektiv-Doku "Ich bin einsam - und jetzt?": Hier teilt Host Lea ihre Erfahrungen und hat damit den Startpunkt gesetzt, um mit der Community ins Gespräch zu kommen. Zeitgleich war bei der jungen Hörfunkwelle DASDING eine wöchentliche Rubrik zum Thema Einsamkeit angelaufen. DASDING vor Ort besuchte zudem spannende Initiativen gegen Einsamkeit.

"Exit Einsamkeit" bis 22. November 2025

Das Projekt läuft noch bis 22. November 2025. Verschiedene SWR Kanäle wie "Fühlen Wir", SWR Facebook und SWR TikTok, "SWR Heimat" und DASDING greifen bis dahin die vielfältigen Aspekte und Hintergründe von Einsamkeit auf und suchen nach Wegen aus ihr heraus. Zusätzlich informiert die Website https://www.swr.de/specials/exit-einsamkeit/index.html sowie ein eigener Newsletter.

"Exit Einsamkeit": "Nacht gegen die Einsamkeit", Doku und Online

Am 22. November 2025 vor Ort in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; Doku in der ARD Mediathek; im Web auf: Exit Einsamkeit

Infos auch auf: http://swr.li/exit-einsamkeit-nacht-und-doku-presse

Fotos auf ARD-foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/exit-einsamkeit-presse

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell