SWR Podcastfestival 2026 in Mannheim

Live-Podcasts in drei Locations / vom 10. bis 12. April 2026 in Mannheim / u. a. mit "Dark Matters", "Zwei Seiten" und "Henke's Corner" / Vorverkauf ab 14.11.2025

Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2026 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt drei Tagen - vom 10. bis 12. April - präsentiert der SWR Live-Podcasts in drei Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Podcastfans ist wieder gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH. Tickets gibt es ab dem 14. November unter SWR.de/podcastfestival zu kaufen.

Live-Podcasts für jeden Geschmack

Das SWR Podcastfestival findet vom 10. bis 12. April 2026 zum vierten Mal in Mannheim statt. An drei Tagen präsentiert der SWR vielfältige Podcasts für junge Menschen - das Publikum kann seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Angebot umfasst unterschiedliche Genres. Neben SWR Podcasts sind auch Angebote aus dem ARD-Kosmos sowie Formate von externen Podcaster:innen dabei. Die Veranstaltungen finden an drei Orten in Mannheim statt: in der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und im Capitol. Alle Live-Podcasts werden aufgezeichnet und können ab dem jeweils nächsten Tag in der ARD Audiothek nachgehört werden.

Tickets und Programm

Tickets für das SWR Podcastfestival 2026 gibt es ab 14. November unter SWR.de/podcastfestival zu kaufen.

Freitag, 10. April 2026

20 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Tim Mälzer und Jan Ullrich - Alte Feuerwache

20 Uhr: "She's talking" - Forum

Samstag, 11. April 2026

15:30 Uhr: "Meilensteine - Alben, die Geschichte machen" - Alte Feuerwache

15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache

15:30 Uhr: "Reisen Reisen" - Forum

20 Uhr: "Flexikon" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Psychologie to go!" - Forum

Sonntag, 12. April 2026

15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden!" - Alte Feuerwache

15:30 Uhr: "Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher" - Alte Feuerwache

15:30 Uhr: "Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" - Capitol

15:30 Uhr: "Dark Matters" - Forum

20 Uhr: "Henke's Corner" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "Was bisher geschah" - Alte Feuerwache

20 Uhr: "40+ Die Podcast Therapie" - Forum

Änderungen vorbehalten, weitere Podcasts: t.b.a.

Weitere Informationen unter: SWR.de/podcastfestival und http://swr.li/swr-podcastfestival-2026-in-mannheim

