30 Jahre proWIN - Großes Jubiläumsfest am Bostalsee feiert Erfolg und gemeinschaftliches Engagement

Drei Jahrzehnte Erfolg, Wachstum und gelebte Werte - das saarländische Familienunternehmen proWIN hat am vergangenen Wochenende sein 30-jähriges Bestehen mit einem außergewöhnlichen Fest am Bostalsee gefeiert. Rund 7.000 geladene Gäste - darunter Vertreter*innen aus Politik u. Wirtschaft, Mitarbeiter*innen und Vertriebspartner*innen mit ihren Familien sowie langjährige Wegbegleiter - kamen zusammen, um das Jubiläum gebührend zu würdigen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich proWIN zu einem der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa entwickelt. Das Unternehmen ist in neun europäischen Ländern vertrieblich aktiv. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem hochwertigen Produktsortiment in den Bereichen Reinigung, Kosmetik und Tiernahrung sowie in einer außergewöhnlich starken Beratungsleistung. Mit der Reinigungssparte hält das Unternehmen einen Marktanteil von 3 Prozent in Deutschland.

"30 Jahre proWIN - das ist nicht nur ein Unternehmensjubiläum, sondern eine grenzenlose Erfolgsgeschichte. Wir können mit Stolz sagen, dass sich proWIN in die richtige Richtung entwickelt.", so Geschäftsführer Michael Winter. "Dieser Weg war nur möglich durch die Menschen, die uns begleitet haben - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Vertriebspartnerinnen und -partner sowie unsere Kundinnen und Kunden. Ihnen allen gilt unser tiefster Dank."

Das große Jubiläumsfest stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Rückblick und Zukunft. Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, bewegenden Videoeinspielungen, Streetfood, einem Riesenrad und Rea Garvey als Top-Act wurde der Tag für alle Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gesellschaftliches Engagement

Gesellschaftliche Verantwortung ist tief in der Unternehmenskultur von proWIN verankert. Seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen als Förderer soziale, sportliche und kulturelle Projekte.

Anlässlich des Jubiläums spenden die beiden eigenständigen proWIN-Stiftungen insgesamt 290.000 Euro an soziale und ökologische Projekte im In- und Ausland. Die proWIN Stiftung setzt sich für kranke und notleidende Kinder ein, während die proWIN pro nature Stiftung Projekte zum Natur- und Artenschutz fördert. Beide Einrichtungen unterstreichen das nachhaltige und ganzheitliche Engagement des Unternehmens für eine lebenswerte Zukunft.

Zeichen der Wertschätzung: proWIN übergibt 30 Fahrzeuge mit Elektroantrieb an Vertriebsteam

Im Rahmen einer besonderen Aktion hat proWIN seine Wertschätzung gegenüber seinem Vertriebsteam zum Ausdruck gebracht: 30 vollelektrische Cupras wurden für einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten übergeben. Die glücklichen Gewinner*innen dürfen sich nun über zwei Jahre umweltsensibles Fahrvergnügen freuen - ein starkes Signal für Anerkennung, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Mobilität.

Blick nach vorne - mit Zuversicht und Innovationskraft

proWIN richtet den Blick konsequent nach vorn: Mit klaren strategischen Zielen, einem starken Team und einem ausgeprägten Innovationsgeist stellt sich das Unternehmen den Herausforderungen der Zukunft. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stehen dabei im Fokus.

Dabei bleibt proWIN seinem Leitbild treu - unternehmerischer Erfolg im Einklang mit gesellschaftlicher Verantwortung. So will das Unternehmen auch in den kommenden Jahren Impulse setzen, Wachstum fördern und Mehrwert für Kunden, Partner und die Gesellschaft schaffen.

Über proWIN

Das 1995 gegründete Familienunternehmen mit Sitz im Saarland zählt heute zu den erfolgreichsten Direktvertriebsunternehmen Europas. proWIN vertreibt in neun Ländern ein hochwertiges Sortiment aus den Bereichen Reinigung, Kosmetik und Tiernahrung - persönlich, beratungsstark und kundennah. Mit einem starken Netzwerk von mehr als 100.000 Vertriebspartnerinnen und -partnern, 224 Festangestellten sowie einem klaren Wertekompass setzt proWIN auf persönliche Beratung, Kundennähe und nachhaltiges Wachstum. www.prowin.net

