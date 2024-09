proWIN Winter GmbH

proWIN setzt Wachstumskurs in Ostdeutschland fort - Vertriebs-Event in Dresden

Dresden (ots)

proWIN, eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa, feierte mit seinem ersten Herbstempfang in Ostdeutschland einen weiteren Meilenstein seiner Expansionsstrategie. Das saarländische Familienunternehmen ist vor allem durch den Vertrieb von Reinigungsprodukten bekannt. Vor 2200 begeisterten Vertriebspartner*innen im Internationalen CongressCenter Dresden ICD wurden nicht nur die erfolgreichsten Gäste geehrt, sondern auch die neue Kooperation mit dem Traditionsverein Dynamo Dresden bekanntgegeben.

Die Entscheidung, den Herbstempfang in diesem Jahr nach Dresden zu verlegen, unterstreicht das Engagement für den ostdeutschen Markt. In den vergangenen Jahren konnte proWIN in Ostdeutschland beeindruckende Zuwächse verzeichnen. Sowohl der Umsatz als auch die Anzahl der Vertriebspartner*innen sind stetig angestiegen. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Jahr 2018 um das Achtfache. "Wir sehen hier enormes Potenzial und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren engagierten Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern unsere Präsenz weiter auszubauen", betonte Michael Winter, Geschäftsführer von proWIN. Einen besonderen symbolischen Wert erhielt die Wahl des Ortes dadurch, dass der Geburtsort des Firmengründers, Ingolf Winter, nur einige Kilometer von Dresden entfernt liegt.

"Bereits in den westlichen Bundesländern hat sich proWIN als führendes Direktvertriebsunternehmen etabliert und beeindruckende Erfolge erzielt. Jetzt setzen wir alles daran, diesen Erfolg auch in den neuen Bundesländern zu wiederholen", erklärte Winter.

Die Bekanntgabe der neuen Kooperation mit Dynamo Dresden sorgte für zusätzliche Begeisterung unter den Anwesenden. Die Partnerschaft zeigt nicht nur das Bekenntnis von proWIN zur Region, sondern steht auch für gemeinsame Werte wie Teamgeist, Engagement und Erfolg. "Mit der Partnerschaft setzen wir ein wichtiges Signal in einer der für proWIN wachstumsstarken Regionen der letzten Jahre. Die Zusammenarbeit mit Dynamo Dresden bietet uns die Möglichkeit, die Marke proWIN einem breiten Publikum zu präsentieren und den regionalen Bezug zu stärken", ergänzt proWIN Aufsichtsrat Sascha Winter.

Der erfolgreiche Verlauf des Herbstempfangs in Dresden markiert einen wichtigen Höhepunkt in der fast 30-jährigen Firmengeschichte von proWIN und ist Symbol dafür, welche Bedeutung die Region für die weitere Entwicklung des Unternehmens hat.

proWIN, der saubere Vertrieb!

Über proWIN:

1995 in Illingen (Saarland) gegründet, zählt die proWIN Winter GmbH zu den erfolgreichsten Direktvertrieben in Europa. Im Segment Reinigungsprodukte gilt proWIN als Marktführer. Das Unternehmen ist derzeit in folgenden Ländern vertrieblich aktiv: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Luxemburg und Polen.

Der Name proWIN steht für ein faires Vertriebskonzept mit attraktiven Karrierechancen und transparentem Provisionssystem. Es gibt keine Vorgaben für Mindestabnahmen.

Der Bezug der Produkte erfolgt mittels proWIN Partys inklusive Beratung und Vorführung durch qualifizierte proWIN Vertriebspartner*innen.

