KI-Stimmen auf dem Vormarsch – Experte verrät, ob man als Sprecher noch erfolgreich werden kann

Egal ob Hörbuch, Werbung oder Telefonansage – künstlich erzeugte Stimmen werden immer realistischer und günstiger. Für viele Sprecher stellt sich daher die Frage: Hat unser Beruf überhaupt noch Zukunft, wenn KI in Sekunden etwas erzeugen kann, wofür früher stundenlange Studioarbeit nötig war?

Die Branche verändert sich rasant – aber wer Persönlichkeit, Emotion und Anpassungsfähigkeit bietet, hat hier auch in Zukunft seinen Platz. KI kann Standardlösungen liefern, aber keine echten Gefühle ersetzen. Hier erfahren Sie, welche Chancen es trotz KI gibt und wie Sprecher in der Branche durchstarten können.

Unterschiede zwischen KI-Stimmen und menschlichen Sprechern

KI-Stimmen oder zumindest Roboterstimmen, die etwas vorlesen, sind nichts Neues. Prinzipiell gibt es automatisierte und computergenerierte Stimmen schon seit einigen Jahren, etwa bei der Google-Vorlesefunktion. Neu ist allerdings, dass die Qualität mittlerweile deutlich besser geworden ist: Das Erzeugen akzentfreier Stimmen, die in der Lage sind, Emotionen zu imitieren, ist mit einem guten KI-Tool ohne Weiteres möglich.

Was sie jedoch nicht schafft, ist die Audioqualität echter menschlicher Stimmen zu erreichen – insbesondere die Frequenzdichte, wie sie ein echtes Mikrofon einfängt. Auch die feinen Nuancen in den Emotionen bringt eine KI noch nicht vollständig rüber.

Ein anschauliches Beispiel ist der Film Black Dog, der für seine Originalfassung sogar Preise gewann. Die deutsche Version hingegen wurde mit KI-generierten Stimmen synchronisiert und erhielt daraufhin verheerende Kritiken. Die Zuschauer merkten jedoch nicht unbedingt sofort, dass es sich um KI-Stimmen handelte. Vielmehr empfanden sie die Tonspur als unnatürlich und unangenehm. Denn gerade bei Filmen wünschen sich Menschen emotionale Echtheit und menschliche Nähe – etwas, das künstliche Stimmen bisher nicht überzeugend vermitteln können.

Die Vorteile von Authentizität

Gerade in der Sprache kommt es nicht nur auf eine gute Stimme und einwandfreie Aussprache an, sondern auf einen authentischen Auftritt. Menschen hören bestimmte Feinheiten direkt raus, etwa, ob jemand wütend, traurig oder fröhlich ist. Das zeigt sich nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern auch schon bei Telefonaten. Solche emotionalen Nuancen sind nicht per KI imitierbar und beeinflussen daher, wie Hörer das gesprochene Wort wahrnehmen.

Die KI eignet sich allerdings gut für einfache Sprechaufgaben. Sollen beispielsweise lediglich Ankündigungen für ein Event eingesprochen werden, bei denen es nicht so stark auf das darstellerische Können oder den Ausdruck ankommt, reicht die Qualität von KI-Stimmen ohne weiteres aus. Professionelle Sprecher jedoch, die Filme und Serien synchronisieren oder Hörbücher einlesen, werden nach wie vor gefragt sein, sofern sie über eine persönliche Note verfügen und diese in ihre Arbeit einbringen. Denn in diesem Bereich kommt es nicht nur auf das Ablesen eines Textes an, sondern auf das Transportieren von Gefühlen.

Welche Entwicklungen sind zu erwarten?

Neben der Sorge um den Verlust von Aufträgen machen sich viele Akteure in der Sprecherbranche Gedanken zum Missbrauch von KI. Es ist immer einfacher, echte Stimmen zu kopieren. Und dies ist bei bekannten Persönlichkeiten, sei es aus Politik oder dem Schauspielbereich, auch durchaus eine berechtigte Sorge. Allerdings ist eher nicht davon auszugehen, dass das für weniger bekannte Sprecher ein Problem sein könnte, da der Anreiz hier als zu gering eingeschätzt werden kann.

Abschließend ist festzuhalten, dass gute Sprecher auch in Zukunft trotz KI ihren Platz auf dem Markt haben werden. Denn die Qualität einer geschulten menschlichen Stimme eines Sprechers, der ein Gespür für Emotionen und Timing hat und in der Lage ist, seinen persönlichen Stil auf seine Arbeit zu übertragen, wird die KI niemals erreichen können. Letztendlich sind es doch die individuellen Charakteristiken einer menschlichen Stimme, die von Menschen gerne gehört wird.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.

