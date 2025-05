Khatrao Consulting GmbH

Patrick Khatrao: Mit Hörbüchern zum passiven Einkommen – warum es die beste Möglichkeit ist, ein zweites Standbein aufzubauen

Mit Hörbüchern zum passiven Einkommen: Was zunächst nach einem Traum klingt, macht Patrick Khatrao zur Realität. Mit der Golden Voice Academy bietet er Kurse für Sprecherausbildungen an, mit denen er seinen Teilnehmern dabei hilft, sich mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Wie Interessierte mit Hörbüchern ein passives Einkommen erzielen können, erfahren Sie hier.

Viele Menschen suchen nach neuen Wegen, um ihr Einkommen zu erweitern – nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch, um ihre Talente und Interessen stärker einzubringen. Besonders attraktiv ist dabei die Möglichkeit, sich nebenbei ein zweites berufliches Standbein aufzubauen – vor allem, wenn sich das Ganze von zu Hause aus umsetzen lässt, ohne dabei an feste Arbeitszeiten gebunden zu sein. „Viele Menschen träumen davon, ihr Einkommen auf einfache Art und Weise zu steigern, wissen aber nicht, wie sie ihre Fähigkeiten nutzen können, um zusätzliches Geld zu verdienen“, erklärt Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy. „Oft fehlt es an einer konkreten Idee, wie man den Einstieg in eine neue Einkommensquelle schafft.“

„Das Einsprechen von Hörbüchern kann die ideale Lösung sein, um ein passives Einkommen zu generieren – vorausgesetzt, man weiß, wie man seine Stimme professionell einsetzt“, fährt der Experte fort. „Mit etwas Übung kann jeder Interessierte erfolgreich in diesem Bereich Fuß fassen.“ Patrick Khatrao ist selbst ein Paradebeispiel für jemanden, der diese Möglichkeit erfolgreich genutzt hat: Als Sprecher hat er zahlreiche Hörbücher eingesprochen und verkauft – und weiß daher aus erster Hand, wie viel Freude diese Tätigkeit bereitet. Mit der Golden Voice Academy hat er es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Teilnehmern dabei zu helfen, mit dem Klang ihrer Stimme ein passives Einkommen zu erzielen. Zu diesem Zweck bietet der Experte Kurse für Sprecherausbildungen an, in denen die Teilnehmer alles lernen, was sie für den Start in die Sprecherwelt brauchen – von der richtigen Sprechtechnik bis hin zur erfolgreichen Kundengewinnung.

Vom Quereinsteiger zum Profisprecher: Patrick Khatraos Weg zum Erfolg

„Dass der Einstieg in den Beruf des Hörbuchsprechers immer möglich ist, weiß ich aus eigener Erfahrung: Die Produktion von Hörbüchern hat sich für mich im Laufe der Jahre zu einer erfolgreichen Einkommensquelle entwickelt, mit der ich mittlerweile meinen Lebensunterhalt verdiene. Einmal eingesprochen, bekomme ich für jedes verkaufte Hörbuch 50 Prozent. Und ich bin davon überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Weg gehen kann“, sagt Patrick Khatrao.

Zu Beginn hatte Patrick Khatrao weder Beziehungen noch Vorerfahrung. Wichtig war ihm ein Job, der ihm Spaß macht und die Freiheit bietet, seine Zeit selbst einzuteilen. Auf der Suche nach vielversprechenden Möglichkeiten stieß er schließlich auf die Arbeit als Sprecher – und besorgte sich kurzerhand sein erstes Mikrofon. Nachdem er einige Autoren kontaktiert hatte, deren Bücher noch kein Hörbuch hatten, erhielt er schließlich seine erste Zusage – und nahm voller Motivation sein erstes Hörbuch in Angriff. Anfangs ging es ihm vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln.

Nachdem sich sein erstes Hörbuch ein paar Mal verkauft hatte, war ihm klar: Das funktioniert. Also nahm er so viele Aufträge wie möglich an, um sich dadurch Schritt für Schritt sein Einkommen aufzubauen. Heute hat der Experte mehr als 100 Hörbücher, darunter viele Bestseller, produziert, von denen sich täglich zahlreiche Exemplare verkaufen.

Vorteile der Hörbuchproduktion

Wie für Patrick Khatrao bietet die Hörbuchproduktion auch für andere Menschen eine ausgezeichnete Möglichkeit, ein passives Einkommen zu generieren. Dank Plattformen wie Audible können Sprecher von zu Hause aus arbeiten und so ein stabiles Einkommen erzielen. Nachdem das Hörbuch einmal produziert ist, lässt es sich immer wieder verkaufen, ohne dass dafür weitere Arbeit notwendig ist. Auch die Einstiegshürde in die Hörbuchproduktion ist überraschend niedrig: Wer über die nötige Technik verfügt, kann im Grunde sofort loslegen. Ein hochwertiges Mikrofon wie das Rode NT1-A ist bereits für rund 150 Euro erhältlich.

„Ein weiterer Vorteil der Hörbuchproduktion ist ihre Flexibilität“, betont Patrick Khatrao. „Sprecher können ihre Arbeitszeit frei einteilen – und den Job dadurch problemlos mit anderen Verpflichtungen kombinieren. Zudem gibt es viele Plattformen wie beispielsweise Audible, die den Zugang zu potenziellen Aufträgen erleichtern.“

Eine fundierte Ausbildung ist natürlich ebenfalls ein wichtiger Aspekt, um in der Hörbuchproduktion erfolgreich zu sein. Wer in diesen Bereich einsteigt, sollte sich im Vorfeld zumindest die Grundlagen aneignen. Regelmäßig an der eigenen Technik zu arbeiten, steigert nicht nur die Qualität der Produktionen, sondern auch die Chancen, mehr Aufträge zu erhalten und höhere Tantiemen zu erzielen.

Die Hörbuchproduktion als Traumjob

Patrick Khatraos Beispiel beweist, dass der Weg in die Hörbuchproduktion funktionieren kann. Heute bestreitet er mit der Arbeit als Sprecher nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern hilft auch anderen Menschen dabei, diesen Weg zu gehen. Wer regelmäßig an Projekten arbeitet, kann sich mit der Zeit ein stabiles passives Einkommen aufbauen – und das ganz ohne ein teures Studio oder langjährige Vorerfahrung.

„Ich habe schon vielen Menschen gezeigt, wie sie mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein aufbauen können“, sagt Patrick Khatrao. „Wenn man Freude am Sprechen hat, ist die Hörbuchproduktion eine großartige Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten besser zu nutzen. Während sich die einen damit ein schönes Extra verdienen, haben andere ihr Hobby längst zum Hauptberuf gemacht. Und auch für mich ist die Tätigkeit als Sprecher bis heute mein absoluter Traumjob.“

