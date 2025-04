Khatrao Consulting GmbH

Golden Voice Academy: Patrick Khatrao über die Rolle des Marketings für den Erfolg als Sprecher

Neue Kunden zu gewinnen, gehört für Sprecher zum Alltag – und kann zur echten Herausforderung werden. Als Profisprecher kennt Patrick Khatrao, Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy, diese Hürde aus erster Hand und weiß, was funktioniert – und was nicht. In diesem Artikel verrät er, mit welchen Maßnahmen Sprecher mehr Aufträge sichern – und welche Fehler sie vermeiden sollten.

Wer als professioneller Sprecher für Hörbücher oder Synchronisierungen tätig ist, hat es geschafft, sein Talent zum Beruf zu machen und damit auch noch Geld zu verdienen – ein Privileg, um das ihn viele Festangestellte beneiden. Doch neben der Leidenschaft für den Beruf sind Sprecher auch Selbstständige und stehen vor den typischen Herausforderungen eines Unternehmers. Eine der größten Hürden ist die Kundenakquise – denn ohne Aufträge bleibt das Mikrofon stumm. "Es gibt nichts Schöneres, als eine perfekte Aufnahme abzuliefern. Ohne Kunden gibt es keine Aufnahmen – genau das ist die größte Herausforderung. Bevor die eigene Stimme überzeugen kann, muss aber erst der Kunde überzeugt werden", verrät Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy.

"Wer die Scheu verliert, potenzielle Kunden direkt anzusprechen, kann seine Auftragslage mit klugem Selbstmarketing und gezieltem Networking deutlich verbessern", fährt der Profisprecher fort. Als Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy bietet er spezielle Sprecherausbildungen an und hilft Menschen dabei, ihre verborgenen Talente zu erkennen und mit ihrer Stimme Geld zu verdienen. Patrick Khatrao hat selbst zahlreiche Hörbücher eingesprochen und weiß genau, welche Strategien wirklich funktionieren, um neue Kunden zu gewinnen.

Erfolgreich als Sprecher: Präsenz, Sichtbarkeit und Demoaufnahmen

Wer als Sprecher erfolgreich Kunden gewinnen will, muss sichtbar sein und Präsenz zeigen. Dafür sollten Sprecher gezielt die Menschen ansprechen, die sie als Kunden gewinnen wollen. Je nach Zielgruppe kann die Kontaktaufnahme per E-Mail oder über soziale Medien erfolgen. "Es gibt viele Möglichkeiten – hier gilt: einfach ausprobieren", rät Patrick Khatrao. "Wer Hörbücher spricht, kann sich direkt bei Autoren bewerben, deren Werke ihn interessieren. Ein konkreter Vorschlag, ihr Buch einzusprechen, kombiniert mit einer kurzen Hörprobe, kann Autoren schnell überzeugen."

Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine hochwertige Webseite zu besitzen, auf der potenzielle Kunden sich informieren können. Dank moderner Baukastensysteme können auch Laien schnell und unkompliziert eine professionelle Online-Präsenz erstellen. Sprecher müssen dabei nicht zwingend ihren echten Namen verwenden – Pseudonyme sind in der Branche gang und gäbe. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: professionelle Demoaufnahmen. Sie sind die Visitenkarte eines Sprechers und zeigen potenziellen Kunden direkt, was sie erwartet. "Hochwertige Demos, die möglichst viele potenzielle Kunden hören, sind oft der entscheidende Faktor für den Erfolg", erklärt der Geschäftsführer der Golden Voice Academy.

Golden Voice Academy unterstützt auch bei der Kundengewinnung

Doch selbst wer alle Tipps zur Akquise beherzigt, wird früher oder später auf Herausforderungen stoßen. "Dass potenzielle Kunden nicht antworten oder kein Interesse zeigen, gehört dazu – und sollte niemanden entmutigen“, sagt Patrick Khatrao. Letztendlich ist es ein Zahlenspiel: Je mehr Autoren und Auftraggeber kontaktiert werden, desto größer ist die Chance auf Erfolg. Wichtig ist, dass alles, was der potenzielle Kunde zu sehen bekommt, professionell wirkt. Neben professionellen Fotos und erstklassigen Demoaufnahmen in höchster Audioqualität zählt vor allem eine überzeugende Sprechweise. Gerade im Kontakt mit Autoren, die täglich mit Sprache arbeiten, ist eine sichere Ausdrucksweise – sowohl mündlich als auch schriftlich – essenziell.

"Für viele Sprecher ist es anfangs eine große Überwindung, Auftraggeber oder Autoren direkt anzusprechen", verrät der Profisprecher. "Häufig steckt dahinter die Angst, nicht gut genug zu sein – doch Selbstvertrauen wächst mit der Erfahrung. Wie so oft im Leben sinkt die Hemmschwelle schließlich mit den ersten Erfolgserlebnissen." Mit bewährten, automatisierten Prozessen aus der Sprecherausbildung der Golden Voice Academy hilft Patrick Khatrao seinen Kunden, die ersten Hürden zu überwinden – und zeigt ihnen, dass Kundenakquise leichter ist als gedacht. Sein Ziel: Noch mehr Menschen helfen, mit ihrem Talent Geld zu verdienen – statt in einem ungeliebten Job festzustecken.

