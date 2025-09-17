McDonald's Deutschland

Mitläufer gesucht! McDonald's Deutschland und MBRC the ocean setzen gemeinsames Zeichen für Umweltschutz

München (ots)

Rund um den diesjährigen World Cleanup Day am 20. September engagiert sich McDonald's Deutschland gemeinsam mit der Umweltorganisation MBRC the ocean für ein sauberes Umfeld in deutschen Städten und ruft zur Teilnahme an deutschlandweiten Sammelrundgängen auf.

Am World Cleanup Day setzen Millionen Menschen weltweit ein starkes Zeichen für eine saubere, nachhaltige Zukunft. Auch McDonald's Deutschland engagiert sich in diesem Rahmen gemeinsam mit der Umweltorganisation MBRC the ocean für ein sauberes Umfeld in deutschen Städten. In Hamburg, Köln und München laden beide Partner zu öffentlichen Cleanups ein, bei denen Bürger:innen gemeinsam aktiv werden können.

"Mit unserem Engagement wollen wir ein Zeichen gegen den achtlos weggeworfenen Müll setzen. Dabei nutzen wir den World Cleanup Day, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. In unseren Restaurants sind Müllsammelrundgänge seit vielen Jahren gelebter Standard", sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland. Auch MBRC the ocean begrüßt die Zusammenarbeit: "Gemeinsam mit starken Partnern wie McDonald's können wir mehr Aufmerksamkeit und tatsächlichen Impact erzielen - sowohl direkt vor Ort als auch über die digitalen Kanäle", sagt Sven Jacobi, Gründer von MBRC the ocean.

Die Cleanups starten jeweils an ausgewählten McDonald's Restaurants, wo Teilnehmende mit Materialien und Informationen ausgestattet werden. Als kleines Dankeschön gibt es noch ein Goodie-Bag obendrauf. Parallel dazu finden deutschlandweit weitere Aktionen mit Teilnahme zahlreicher Restaurant-Crews und Mitarbeitenden der Hauptverwaltung statt. Über Social Media ruft McDonald's Deutschland gemeinsam mit MBRC the ocean zur Beteiligung an lokalen Cleanups auf. Für jeden Like, den der Beitrag bis zum 22.09.2025 auf der McDonald's Instagram-Seite erhält, sammelt MBRC the ocean zusätzlich das Äquivalent von 100 PET-Flaschen aus Küstenregionen.

Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht

McDonald's Deutschland verfolgt seit Jahren eine klare Strategie zur Reduktion von Verpackungsmüll und zur Förderung nachhaltiger Materialien. Bereits über 98 % der Gästeverpackungen bestehen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen. Mit dem eigenen Mehrwegpfandsystem, das seit Ende 2022 flächendeckend eingeführt wurde, bietet McDonald's eine praktische Alternative zu Einwegbechern. Auch die Umstellung auf papierbasierte Verpackungen, etwa bei Happy Meal®-Spielzeugen oder Dessertprodukten, spart jährlich viele Tonnen Plastik ein. In Zusammenarbeit mit Partnern wie HAVI und Essity wurde ein eigener Recyclingkreislauf etabliert - aus gebrauchten Bechern entstehen Hygieneprodukte oder ausgewählte Happy Meal® Bücher, die wieder in die Restaurants zurückgeführt werden. Damit zeigt McDonald's, wie nachhaltiges Verpackungsmanagement konkret und wirksam umgesetzt werden kann.

Better M: Für ein besseres McDonald's

Das Engagement von McDonald's Deutschland und seinen Franchise-Nehmer:innen ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Diese setzt unter dem Dach "Better M" unter anderem auf Verpackungsreduktion, Recycling und lokale Anti-Littering-Maßnahmen. Einen aktuellen Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen und Zahlen bietet das Nachhaltigkeitsupdate 2024, das seit vergangener Woche in allen Restaurants sowie online verfügbar ist. Wie bereits im letzten Jahr ist die Broschüre auch dieses Mal aus recyceltem Becherpapier hergestellt.

Link zum McDonald's Nachhaltigkeits-Update

Link zu den lokalen Cleanups

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell