ProSieben

Doppelte Freude! Daniela und Moritz gewinnen die "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Fantastische 22,4 Prozent Marktanteil für das #GNTM-Finale

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Strahlende Gesichter und Freudentränen bei Lehramts-Studentin Daniela (20, Ostfildern) und Abiturient Moritz (19, Berlin). Sie gewinnen den begehrten Titel und werden "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2025. Insgesamt sehen 3,87 Millionen Menschen das Finale auf ProSieben am Donnerstagabend (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Hervorragende 22,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben Senderzielgruppe (14-49 J.) krönen den Abschluss der 20. Staffel #GNTM. Mit starken 13,6 Prozent ist ProSieben klarer Marktführer bei den jungen Zuschauer:innen.

#GNTM-Gewinnerin Daniela: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und ich bin immer noch geschockt. Aber ich könnte nicht glücklicher sein."

#GNTM-Gewinner Moritz: "Es fühlt sich richtig krass an."

Die Models gewinnen nicht nur den Titel, sondern jeweils auch eine Siegerprämie von 100.000 Euro, das Cover der Harper's Bazaar und einen Platz in der "Wir sind es uns wert"-Kampagne von L'Oréal Paris.

Wie lief das Finale ab?

Spektakuläres Show-Opening. Mit 30 Tänzerinnen und Tänzern aus dem Ensemble des Musicals von Moulin Rouge eröffnen die Finalistinnen und Finalisten Daniela (20, Ostfildern), Magdalena (21, Wien), Zoe (19, Pulheim), Moritz (19, Berlin), Pierre (22, Wien) und Jannik (22, Bad Segeberg) das Finale. Die Zuschauer werden mit Hits wie "Lady Marmalade" über "Shut up and dance" bis hin zu "I wanna dance with somebody" auf eine musikalische Zeitreise geschickt.

Zurück in die Zukunft heißt es auch beim "Heroes-Walk". Der Gewinner und die Gewinnerinnen der letzten 20 Jahre laufen über den Catwalk und posen anschließend fürs #GNTM-Familien-Album. Was für ein Foto! (Abrufbar in der ProSieben Presselounge)

Beim Kids Super-Walk müssen die Finalistinnen und Finalisten zeigen, was sie in den vergangenen 24 Wochen gelernt habe: In ihrem ersten Walk laufen sie in Woll-Kreationen von Modeschöpfer Kids Super, die nach und nach aufgeribbelt werden.

Die beiden ersten Entscheidungen: Die 19-jährige Zoe und der 22-jährige Jannik werden Dritte.

Beim Allstars-Walk wird's kunterbunt. Die Finalistinnen und Finalisten laufen mit den Top 20 Kandidatinnen und Kandidaten aus der aktuellen Staffel in verspielten Outfits, designt von Marina Hoermanseder. Von der Studiodecke regnet es hunderte Luftballons.

Das gab es noch nie bei einem #GNTM-Finale: Das Fotoshooting des Abends mit den Finalistinnen und Finalisten steigt unter Wasser. Vor der Linse von Star-Fotograf Christian Anwander feiern die Models in den Outfits von Kevin Germanier unter Wasser eine Party. Welches Foto überzeugt Heidi Klum?

Nach dem Neocoaster-Walk, bei dem die männlichen Models vom Ensemble von "Starlight-Express" unterstützt werden, fällt die erste finale Entscheidung. Pierre wird Zweiter und Moritz "Germany's Next Topmodel" 2025.

Nach ihrem "Mystic Walk" krönt Heidi Klum Lehramts-Studentin Daniela zur Siegerin, Jura-Studentin Magdalena wird Zweite.

Nach #GNTM ist vor #GNTM! Heidi Klum lädt zum großen #GNTM-Casting der 21. Staffel

Heidi Klum lädt am Montag, 23. Juni (Frauen), und am Dienstag, 24. (Männer), zu zwei großen Castings zur 21. Staffel der Erfolgsshow nach Köln ein. Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich wird in Köln Bewerber:innen suchen. Beim Casting vorstellen können sich alle. Einzige Voraussetzung: Die Aspirant:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Finalshow finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.06.2025 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell