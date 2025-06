Wen kürt Heidi Klum zu den #GNTM-Siegern 2025? Magdalena, Daniela, oder Zoe? Und Jannik, Pierre oder Moritz? Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben

ProSieben

Vom Jura-Studium zum Jury-Liebling. Aus dem Lehrerzimmer in die Modewelt. Von der Schülerin zum Laufsteg-Talent. Vom Hobbytänzer zum Topmodel. Aus der Bank auf den Laufsteg. Oder vom Skaterpark auf die Fashion Week.

Ihre Karrieren sind maximal unterschiedlich. Ihr Traum identisch. Magdalena (21, Wien), Daniela (20, Ostfildern), Zoe (19, Pulheim), Jannik (22, Bad Segeberg), Pierre (22, Wien) und Moritz (19, Berlin) wollen "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale heute Abend 20:15 Uhr auf ProSieben gewinnen. Wen kürt Heidi Klum zur #GNTM-Siegerin und zum #GNTM-Sieger 2025?

Warum willst du #GNTM 2025 werden?

Magdalena: "Ich möchte 'Germany's Next Topmodel' 2025 werden, weil ich zeigen möchte, dass man, wenn man an seine Träume glaubt, alles schaffen kann, egal wie oft man in der Vergangenheit runtergemacht wurde. Anders bedeutet nicht schlecht, sondern besonders und einzigartig, egal in welcher Hinsicht."

Daniela: "'Germany's Next Topmodel' zu werden ist seit Jahren ein Traum von mir. Am allerglücklichsten und fröhlichsten bin ich, wenn ich vor der Kamera stehe. Ich wollte schon immer modeln, ich liebe es einfach und möchte meinen Traum verwirklichen."

Zoe: "Ich möchte 'Germany's Next Topmodel' werden, weil ich das Zeug dazu habe. Wenn man jetzt auf die #GNTM-Reise zurückschaut, habe ich auch eine starke Entwicklung durchlebt: Vom hübschen Dorfmädchen zur möglichen Siegerin der Jubiläumsstaffel von #GNTM."

Jannik: "Ich möchte jeden auffordern an sich zu glauben, seinen eigenen Weg zu gehen, egal was die anderen sagen. In der Modebranche werde ich zwar als 'zu klein' betitelt, dennoch kämpfe ich und gebe meinen Traum nicht auf. Deswegen möchte ich zu 100 % 'Germany's Next Topmodel' 2025 sein!"

Pierre: "Anfangs wollte ich einfach nichts im Leben bereuen und habe es probiert. Mittlerweile liebe ich das Modeln. Ich liebe es verschiedene Looks zu verkörpern und nach außen zu tragen. Ich weiß, dass ich ein starkes Model bin und ich weiß, dass ich hier gewinnen kann. Ich habe mein Potential in mir entdeckt und deshalb möchte ich diesen Weg unbedingt verfolgen. Ich habe mein altes Leben aufgegeben, um dieses neue Leben zu beginnen. Die Bank ist Geschichte."

Moritz: "Ich möchte gewinnen, um mehr Möglichkeiten zu haben, als Model zu arbeiten. Ich will mit dem Modeln Geld verdienen und es zu meinem Beruf machen, weil es meine Leidenschaft ist."

Heidi Klum blickt mit Vorfreude auf den heutigen Abend: "Ich freue mich nicht nur auf meine Finalistinnen und Finalisten, sondern auch auf die Topmodelzeitreise, die wir heute Abend gemeinsam mit vielen bekannten Gesichtern machen."

Die Interviews mit den Finalist:innen, aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das große Finale heute um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

