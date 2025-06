ProSieben

Die letzten Stunden vor dem Finale. Wie bereiten sich die #GNTM-Models auf die große Show vor?

Sauna. Entspannung. Manifestieren. Stolz sein. Walk-Training. Mit sehr unterschiedlichen Strategien bereiten sich die #GNTM-Finalist:innen Daniela (20, Ostfildern), Magdalena (21, Wien), Zoe (19, Pulheim), Pierre (22, Wien), Moritz (19, Berlin) und Jannik (22, Bad Segeberg) auf das "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale am Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn vor.

Daniela: "Ich versuche einfach nicht so nervös zu sein und stolz zu sein. Wenn ich etwas sehr möchte, vergesse ich auch mal zu realisieren, was ich bisher schon alles geschafft habe. Kurz davor bin ich immer sehr gestresst und mein Körper merkt das eindeutig und leidet drunter. Ich werde mich nicht allzu verrückt machen und einfach darauf vertrauen, dass ich auf der Reise viel gelernt habe und nicht ohne Grund hier bin. Die ganzen Tipps nochmal Revue passieren lassen ist meine Vorbereitung."

Magdalena: "Ich manifestiere, dass ich gewinnen werde."

Zoe: "Um ehrlich zu sein realisiere ich nicht, dass ich im Finale von der 20. Staffel von 'Germany's Next Topmodel' bin. Ich versuche mich mental darauf vorzubereiten, alles dafür zu tun und im Finale nochmal 1000 % zu geben. Und sonst abwarten und gucken was passiert."

Pierre: "Ich versuche jeden Tag meinen Walk zu trainieren und abends vor dem Spiegel Gesichtsausdrücke zu üben, um später viel vor der Kamera anbieten zu können. Mir ist bewusst, dass ich aufgrund meiner Größe nicht zu trainiert sein darf, da ich sonst in keine Klamotten mehr passe. Deshalb versuche ich meinen Körper schlank und in Maßen trainiert zu halten."

Moritz: "Entspannen."

Jannik: "Ich gehe regelmäßig zum Sport und in die Sauna, um einfach für meinen Körper und meine mentale Gesundheit zu sorgen. Ich esse sehr ausgewogen und sehr gesund, weil ich dadurch mehr Energie habe und mein Fokus sich intensiviert. Zudem trinke ich in letzter Zeit keinen Alkohol mehr auf Veranstaltungen, weil es meinem Körper einfach nicht guttut und ich gemerkt habe, wie sehr es mir den Tag danach zu schaffen macht, den Alkohol aus dem Körper zu bekommen. Das gleiche mit Zucker. Ich versuche vor allem auf natürliche Zucker zu setzen, weil es mir einfach viel mehr Energie gibt, meinem Geist und meiner Haut auch sehr guttut. 'An apple a day keeps the doctor away' ist zum Beispiel auch mein Motto."

