Es ist Prime Time: Monports mit Spannung erwarteter Laser-Sale des Jahres startet jetzt

Der Countdown ist vorbei – der Prime Day Sale von Monport Laser ist offiziell gestartet! Für begrenzte Zeit können Kreative, Hersteller und Gravur-Profis von hohen Rabatten auf Monports führende CO2- und Faserlasermaschinen profitieren. Mit Preisnachlässen von bis zu 3000 €, speziell zusammengestellten Bundles und kostenlosem Zubehör bietet dieser Sale außergewöhnlichen Mehrwert für alle, die ihre Lasergravur auf das nächste Level heben möchten.

Shoppe hier die exklusive Monport Prime Day Aktion.

Prime Day Laser Sale – Groß sparen, clever bündeln

Monport bietet erhebliche Rabatte auf seine Top 3 Bestseller:

Vorstellung des Monport Mega 70W — das leistungsstärkste Desktop-Modell seiner Klasse.

Mit einem großzügigen Arbeitsbereich, integrierter Autofokus-Technologie und blitzschnellen Gravurgeschwindigkeiten ist der Monport Mega das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Profis, die mehr wollen — mehr Platz, mehr Präzision, mehr Power.

Sichern Sie sich jetzt Ihr exklusives Prime Day Angebot für den Monport Mega.

Zusätzlich bietet Monport sorgfältig zusammengestellte Bundle-Angebote an:

Kunden finden diese zeitlich begrenzten Angebote ganz einfach über das Banner „Shop Before It's Gone" auf der Monport-Webseite.

Member's Day Sale – Bis zu 30 % Rabatt plus exklusive Vorteile

Monport-Mitglieder genießen während der Prime Week exklusive Rabatte und Zusatzleistungen, darunter:

Bis zu 30 % Rabatt auf Premium-Bundles aus Lasern und Zubehör

auf Premium-Bundles aus Lasern und Zubehör Zugang zu wöchentlichen „Surprise Carnival"-Events

Tägliche Rabattcoupons für zusätzliche Ersparnisse

1500 Bonuspunkte für jede erfolgreiche Freundschaftswerbung

"Der Prime Day gibt uns die Möglichkeit, Spitzentechnologie zu attraktiven Preisen anzubieten und gleichzeitig unserer treuen Community etwas zurückzugeben", sagte ein Monport-CEO.

Neue Kunden sind eingeladen, dem Mitgliedschafts programm von Monport beizutreten, um auch nach dem Prime Day von dauerhaften Rabatten und exklusiven Events zu profitieren.

Über Monport Laser

Monport Laser ist ein führender Hersteller fortschrittlicher Lasergravur- und -schneidemaschinen und bietet CO2- und Faserlasersysteme für Hersteller, kleine Unternehmen und Profis an. Monport ist bekannt für Präzision, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Technologie und unterstützt kreatives Arbeiten auf Holz, Acryl, Metall, Leder und mehr.

