Limited Edition, unlimited choice / Der Luxus der Wahl: 31 farbige Modelle der ikonischen NOMOS-Uhr Tangente sind ab sofort im Fachhandel erhältlich / Weltweit jeweils nur 175 Mal

Der Luxus der Wahl: 31 farbige Modelle der ikonischen NOMOS-Uhr Tangente sind ab sofort im Fachhandel erhältlich

Weltweit jeweils nur 175 Mal

Glashütte

Es ist soweit: Die Limited Edition Tangente Datum ist als gesamte Kollektion an den ausgesuchten Fachhandel in aller Welt ausgeliefert. Von jedem Modell der herkunftsgeschützten mechanischen Armbanduhren in 31 Farbkompositionen gibt es zu Ehren von 175 Jahren Uhrmacherkunst in Glashütte genau 175 Exemplare. Jetzt haben Kundinnen und Kunden den Luxus der Wahl und die beste Chance, die Uhr zu erhalten, die ihre Persönlichkeit perfekt zum Ausdruck bringt. Denn NOMOS Glashütte setzt auf die Exklusivität des Einzelnen und fertigt feine mechanische Uhren, die wie maßgeschneidert passen.

Um diese Individualität zu feiern, fördert NOMOS Glashütte den Kauf der farbigen und nach Chronometerwerten regulierten Manufakturuhren mit einem Preisnachlass gegenüber der klassischen Version in Weiß. Und als Standardausstattung gewährt ein Gehäuseboden aus Saphirglas Einblick in die Glashütter Uhrmacherkunst.

Hintergrund: Mit der farbigen Edition Tangente 38 Datum - 175 Years Watchmaking Glashütte hat sich NOMOS Glashütte im April erfolgreich auf der Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders präsentiert. Das unabhängige Unternehmen ist in der Luxusuhrenbranche für seine Farbkompetenz bekannt. Das Handaufzugskaliber DUW 4101, das im Inneren der neuen Uhr tickt, ist eines von elf eigenen, mehrfach patentierten Uhrwerken der Manufaktur.

