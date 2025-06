ProSieben

19,4 Prozent Marktanteil! ProSieben ist mit "Schlag den Star" klar stärkster Sender am Samstag

Shania und Davina Geiss gewinnen gegen Lilli und Luna Schweiger

Unterföhring (ots)

8. Juni 2025. Gewonnen! Das ersten Schwestern-Duell bei "Schlag den Star", Davina und Shania Geiss gegen Lilli und Luna Schweiger, macht ProSieben zum klaren Marktführer in der Prime Time: Das Duell sehen herausragende 19,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). Es ist die stärkste "Schlag den Star"-Ausgabe seit September 2022. Insgesamt verfolgen 5,49 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star".

Kampf der Promi-Töchter: Die Reality-TV-Schwestern Davina (22) und Shania Geiss (20) haben die Schauspiel-Schwestern Lilli (26) und Luna (28) Schweiger im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen geschlagen. Nach mehrfachem Führungswechsel setzt sich das Geschwister-Duo aus Monaco mit 70:35 Punkten gegen ihre Gegnerinnen durch.

Shania und Davina Geiss haben sich den Sieg hart erkämpft: nach ihrem Sieg: "Höchsten Respekt an die Schweigers - das waren die härtesten Konkurrenten, die man sich vorstellen konnte. Die waren so stark und haben so viel Energie. Die waren so gut! Wir stehen zwar immer vor der Kamera, aber nicht so - und waren auch die Tage vorher sehr nervös. Wir wollten am Ende des Tages beweisen, dass wir doch eine Chance haben, auch wenn vorher alle gesagt haben, die Schweigers sind so stark und wir haben keine Chance. Wir wollten beweisen, dass wir das schaffen!"

Luna und Lilli Schweiger ziehen Bilanz: "Der Abend war wirklich krass, intensiv - und lang. Am Anfang direkt so viel Action, damit haben wir nicht gerechnet. Wir wussten aber, dass wir die Mädels nicht unterschätzen sollen. Du kannst auch nicht dafür üben und die Beiden sind in so einer Teamdynamik und fast jeden Tag zusammen, das ist dann gar nicht so einfach. Die Mädels waren aber echt super sweet und lieb."

Shania und Davina Geiss gegen Lilli und Luna Schweiger - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Seilchenspringen

Kleines Kondition-Spiel zum Start: Welches Geschwisterpaar ist besser im Seilspringen? Abwechselnd muss jeweils eine das Seil schwingen und die andere springen. Nach 1 Minute wird gewechselt. Team Geiss hüpft sich knapp 1:0 in Führung.

Spiel 2 - Durchhauen

Nageln mal anders: Die Gegnerinnen müssen durch eine Wand mit Nägeln Ballons zerstechen. Dabei steht eine Schwester hinter der Wand mit den Nägeln, die andere steht vor der Wand und gibt die Kommandos. Team Monaco agiert standesgemäß mit Birkins und Handys als Distanzangaben. Nichtsdestotrotz entscheiden die Schweiger-Schwestern das Spiel für sich und führen mit 2:1.

Spiel 3 - Tier-Morphus?

Die KI ist in da house: Welche zwei Tiere sind ineinander montiert worden? Bei dem Team, das buzzert, muss jede Schwester ein Tier nennen - und das ohne Absprache! Das Schauspiel-Team baut seine Führung souverän auf 5:1 aus.

Spiel 4 - Parallel-Stapler

Gemeinsames Gabelstapeln im Außenbereich: Die Gegnerinnen müssen mit ihren schweren Gefährten jeweils einen Balken am Startpunkt aufnehmen, über einen Parcours bugsieren und im Ziel ablegen. Team Schweiger sichert sich im strömenden Regen den finalen Durchgang und somit den Sieg: 9:1.

Spiel 5 - Hüpf-Fußball

Und die Wasserspiele gehen weiter: Die Schwestern spielen 2 gegen 2 Fußball auf einem Hüpf-Spielfeld - auf dem zwischenzeitlich zentimeterhoch das Wasser steht. Team Schweiger führt nach vier Minuten mit 3:2 und weitet so zum Regenende die Führung auf 14:1 aus.

Spiel 6 - Doppel-Fehler

Wieder trocken und im Studio steht ein Parallel-Spiel an: Die Kandidatinnen sehen getrennt voneinander zwei Fotos - auf dem rechten Foto sind zwei Details anders als auf dem linken. Jede Schwester muss dabei einen der Fehler finden. Team Geiss entscheidet das Spiel klar mit 5:0 für sich und verkürzt den Abstand. Doch die Schweiger-Schwestern führen weiterhin mit 14:7.

Spiel 7 - Ringe-Rampe

Taktisches Teamwork ist gefragt: Eine berühmte Schwester lässt einen Ring auf einem Spielfeld herunterrollen, die andere muss diesen mit einem Stab aufspießen. Team Monaco gewinnt per zweimaligem Sudden Death zuerst die drei Durchgänge. Gleichstand: 14:14.

Spiel 8 - Taschenlampe

Kleine Taschenlampe brenn ... Die Geschwister müssen Worte mit einer Taschenlampe an die Wand schreiben, die die jeweils andere Schwester im Wechsel erraten muss. Im spannenden Kopf-an-Kopf-Duell gewinnen Shania und Davina und gehen mit 22:14 in Führung.

Spiel 9 - Räuberleiter

Reise zurück in den Kindergarten und in die Zeit der Räuberleitern: Die Schwestern müssen sich im Wechsel per Räuberleiter über eine Wand auf die andere Seite helfen und dort den Buzzer drücken. 10 Runden pro Durchgang stehen an - es wird ein "Best of 3" gespielt. Das Spiel entscheiden knapp die Reality-Stars für sich, bauen ihre Führung auf 31:14 aus.

Spiel 10 - Blamieren oder Kassieren

Es ist wieder Quiz-Zeit: Rebecca Mir stellt die Fragen. Luna und Lilli können sich schnell die 10 wichtigen Punkte sichern. Trotzdem liegen die Reality-Sisters aus Monaco weiterhin mit 31:24 in Führung.

Spiel 11 - Der Pärchen-Zaun

Hangeln mal anders: Sieben Gegenstände müssen an einem Zaungitter nach oben befördert werden - immer abwechselnd und mit jeweils nur einer Hand. Im packenden Hand-an-Hand-Duell sichern sich die Schauspiel-Schwestern die wertvollen Punkte und führen mit 35:31.

Spiel 12 - Kennen

Wie gut kennen sich die VIP-Schwestern? Das müssen sie jetzt unter Beweis stellen: Pro Thema bekommen die Paare jeweils vier Dinge vorgegeben, die eine der Schwestern von Platz 1 bis 4 einstufen muss, die andere muss versuchen, genau diese Reihenfolge vorherzusagen - dabei darf nicht gesprochen werden! Die Millionärs-Schwestern liegen öfter gleich und ziehen mit 43:35 davon.

Spiel 13 - Pfannenwurf

Die Gegnerinnen bugsieren unterschiedlich große Bälle mit einer Pfanne über eine Latte und fangen diese mit einer anderen Pfanne auf, ohne, dass der Ball den Boden oder den Körper der Fängerin berührt. Die Monaco-Girls beweisen mehr Ballgefühl und punkten besser. 56:35 für Team Geiss.

Spiel 14 - Balance-Loch

Matchball-Spiel für Shania und Davina: Die Geschwister müssen mit einem tragbaren Balance-Board Bälle in verschieden große Behälter befördern. Fällt ein Ball daneben, bekommen die Teams einen neuen aufs Spielbrett gelegt. Shania und Davina bieten die bessere Balance und Koordination- und sichern sich mit 70:35 die 100.000 Euro!

