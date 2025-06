ProSieben

20 Jahre "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"- ein Jubiläums-Finale voller Erinnerungen, Emotionen und großen Entscheidungen

Zurück in die Zukunft! Das "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale am Donnerstag auf ProSieben wird zur Zeitreise. Spektakulär wird in der Show auf zwei Jahrzehnte Modelgeschichte geblickt: mit Highlights aus 20 Staffeln, ikonischen Challenges, unvergesslichen Kandidat:innen - und einem Wiedersehen mit vielen Stars der #GNTM-Familie. Heidi Klum: "Ich freue mich nicht nur auf meine Finalistinnen und Finalisten, sondern auch auf die Topmodelzeitreise, die wir heute Abend gemeinsam mit vielen bekannten Gesichtern machen." Und so viel sei schon verraten: Siegerinnen und Sieger aus 20 Jahren "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" feiern mit Heidi Klum das große Jubiläum.

Sechs Models, zwei Cover, ein Traum

Daniela (20, Ostfildern), Magdalena (21, Wien), Zoe (19, Pulheim), Moritz (19, Berlin), Pierre (22, Wien), Jannik (22, Bad Segeberg) haben es bis ins große Jubiläumsfinale geschafft. Sie kämpfen um das Cover der deutschen Harper's Bazaar, 100.000 Euro Preisgeld und einen Platz in der "Wir sind es uns wert"-Kampagne von L'Oréal Paris. Auch 2025 wird Heidi Klum wieder eine Gewinnerin und einen Gewinner küren.

Joyn sorgt für Barrierefreiheit

Wie schon während der gesamten Staffel bietet Joyn auch das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2025 barrierefrei an. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es wieder zwei parallele Streams: Einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. So können wirklich alle beim spannenden Abschluss der Staffel mit dabei sein. Untertitel sind wie gewohnt im Teletext auf Seite 149 zu finden. Alle Informationen zur barrierefreien Ausstrahlung gibt es auf prosieben.de/barrierefrei.

Interviews mit den Finalist:innen, aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 19. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

