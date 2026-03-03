PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die CSU hat keinen Grund zum Jubeln

Straubing (ots)

Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Landtag, Klaus Holetschek, hat die Zahlen der jüngsten Umfrage von Sat.1 Bayern zu den politischen Verhältnissen im Freistaat zwar als "kraftvolles Signal" bejubelt, aber ganz wohl kann ihm dabei nicht sein. (...) Die AfD würde derzeit mit Abstand zweitstärkste Kraft im Landtag deutlich vor den Freien Wählern werden. (...) Bei den Kommunalwahlen am Sonntag könnten sich Befürchtungen bestätigen, wonach die AfD kräftig vorrücken und ihr Ergebnis von 2020 mehr als verdreifachen würde. Das könnte in so manchen Gemeinderäten schlimmstenfalls zu "ostdeutschen Verhältnissen" führen, von denen sich die CSU bisher noch deutlich entfernt glaubte.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

