Straubinger Tagblatt

Trump/Iran-Krieg

Straubing (ots)

Trumps Außenminister Marco Rubio hat jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Aufteilung der Welt unter den Europäern und die westliche Zivilisation gelobt. Dafür bekam er lauten Beifall. Westliche Vorherrschaft klingt in den Ohren der Europäer wie ein Anklang aus ferner Zeit, in Russland, China, Afrika und Lateinamerika nach der Essenz westlicher Politik, die mit Völkerrecht und Menschenrechten bemäntelt wurde. Donald Trump belebt den Imperialismus neu und zieht den Mantel weg. Die Europäer hatten sich darunter verborgen und werden unsanft erinnert an das Spiel der Weltpolitik, das sie einst mit brutaler Härte spielten.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell