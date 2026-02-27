Straubinger Tagblatt

Bayerische Kommunalwahlen am 8. März - Große Stimmzettel, große Verantwortung

Straubing (ots)

Es braucht echte Managerqualitäten, um ein Rathaus oder ein Landratsamt zu führen. Erfahrung in der kommunalpolitischen Arbeit kann da nicht schaden. Wer sich im Rat oder im Kreistag engagiert, darf sich nicht zu schade sein, sich auch mit kleinteiligen Fragen zu beschäftigen. Mit Ideologie hat das Ganze dagegen wenig zu tun. Wer als Kandidat große Reden über Weltpolitik schwingt oder kulturkämpferische Töne anschlägt, aber nicht weiß, wie der kommunale Haushalt aussieht, ist fehl am Platz.

