Straubinger Tagblatt

Der Strategiewechsel ist längst überfällig

Straubing (ots)

Mit dem Aktionsplan der Bundesregierung gegen die organisierte Kriminalität sollen endlich Ermittler konsequent "dem Geld folgen", Gewinne aus Straftaten leichter eingezogen und BKA und Zoll personell sowie technisch spürbar gestärkt werden. (...)

Angesichts eines BKA-Lagebilds, das seit Jahren vor einer stabil hohen Bedrohung durch Drogen- und Menschenhandel, Geldwäsche oder Cybercrime warnt, ist dieser Strategiewechsel überfällig. (...)

Ein Aktionsplan kann ein starkes Signal sein. Ob sich Verbrechen in Deutschland wirklich "nicht mehr lohnt", entscheidet sich nicht an starken Auftritten dreier Minister vor der Presse, sondern ganz konkret in Ermittlungsakten und Gerichtssälen.

