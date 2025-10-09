Skoda Auto Deutschland GmbH

Sonderedition Škoda Fabia 130 ab sofort bestellbar

› Sonderedition mit erhöhter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen ist ab 35.530 Euro erhältlich

› 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) macht die Sonderedition zum bislang schnellsten Serien-Fabia mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit (Škoda Fabia Edition 130 1,5 l TSI DSG 130 kW (177 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 126 – 128 g/km; CO2-Klasse: D)

› Schwarz glänzende Exterieur-Details, Bi-LED-Scheinwerfer, spezielle 18-Zoll-Räder Libra und Doppel-Auspuffendrohre gehören zum Serienumfang

› Der Innenraum bietet Sportsitze, ein Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay

Die frisch präsentierte Sonderedition Škoda Fabia 130 ist ab sofort auf dem deutschen Markt bestellbar. Abgeleitet vom Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Škoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 – 128 g/km; CO2 Klasse: D) bietet der Fabia 130 mehr Leistung, ein tiefergelegtes Fahrwerk, ein noch präziseres Handling sowie von der erfolgreichen Škoda Motorsporthistorie inspirierte Designelemente. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er zudem der bislang schnellste Serien-Fabia. Der Einstiegspreis für den Fabia 130 liegt in Deutschland bei 35.530 Euro.

Steigerung bei Leistung und Performance

Der Škoda Fabia 130 verfügt über einen 1,5-TSI-EVO2-Motor, der statt ursprünglich 110 kW (150 PS) nun 130 kW (177 PS) leistet. Dafür haben die Antriebsspezialisten der technischen Entwicklung von Škoda beispielsweise Ansaugkrümmer, Schwingungsdämpfer und Kipphebel optimiert. Auch das 7-Gang-DSG wurde neu abgestimmt und bietet etwa höhere Schaltpunkte für eine schnellere Beschleunigung und schaltet im Sportmodus für sanftere Gangwechsel mit Zwischengas herunter. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Fabia 130 in 7,4 Sekunden und damit 0,4 Sekunden schneller als das Ausgangsmodell. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von nun 228 km/h ist der Fabia 130 die bislang schnellste Serienausführung der Fabia-Baureihe.

Umfangreiche Serienausstattung

Der Fabia 130 ist serienmäßig mit einem um 15 Millimeter tiefergelegten Sportfahrwerk und den 18-Zoll-Rädern Libra in Anthrazit ausgestattet. Außerdem gehören unter anderem zahlreiche glänzende schwarze Details, Bi-LED-Scheinwerfer mit schwarzen Gehäusen und Doppel-Auspuffendrohre zur Serienausstattung. Die Sonderedition ist in Perleffekt-Lackierungen in Weiß, Rot, Blau und Schwarz erhältlich. Dach, Dachsäulen und der Heckspoiler sind immer in Schwarz gehalten, ebenso ein Streifen an der Heckklappe, der an die Fabia Rally2-Fahrzeuge erinnert und bereits von früheren Fabia-Sondereditionen bekannt ist. Im Interieur bieten Sportsitze optimalen Halt bei dynamischen Kurvenfahrten. Ein Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen, Pedalauflagen aus Edelstahl sowie spezielle Einstiegsleisten aus schwarzem Aluminium tragen zusätzlich zum sportlichen Ambiente bei. Das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay sind serienmäßig.

Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für Fahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Škoda Auto.

Alle Details zum neuen Škoda Fabia 130 finden Sie hier.

