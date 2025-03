PATRIZIA Foundation

Zur 25-Jahr-Gala kommt der Marken-Guru

Einladung zu hochkarätig besetztem Charity-Abend mit Bestsellerautor Martin Lindstrøm

27.03.2025, 18:30 Uhr, Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, München

Augsburg (ots)

Was hat Empathie mit der Unterstützung von jungen Menschen durch Bildung zu tun?! In seiner Keynote "The existential crises of Empathy" beleuchtet der mehrfach ausgezeichnete New York Times Bestseller-Autor Martin Lindstrøm am 27. März auf der Jubiläumsfeier der PATRIZIA Foundation in München, wie sehr Mitgefühl im digitalen Zeitalter in Gefahr ist. Der als einer der "100 einflussreichsten Menschen der Welt" (TIME) geltende Markenguru spricht bei der international tätigen Augsburger Stiftung anlässlich des 25. Jubiläums.

Anlässlich des Jubiläums lädt die Augsburger Stiftung Pressevertreter, Partner und Unterstützer zu einer Charity-Jubiläumsfeier am 27.03. in das Literaturhaus in München ein. Die Spendeneinnahmen des Abends kommen den KinderHaus-Projekten zugute. Seit der Gründung durch Wolfgang Egger vor 25 Jahren konnte die Stiftung bereits über 750.000 Kindern und jungen Menschen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben geben.

Internationale Gäste werden aus zwei Projekten berichten und authentische Erfahrungen und Impressionen teilen. Auch der Stifter Wolfgang Egger wird Eindrücke aus den letzten 25 Jahren der Stiftungsarbeit schildern. PATRIZIA SE CEO Asoka Wöhrmann wird über die Zukunft von Corporate Social Responsibility und das Engagement der PATRIZIA SE sprechen. Zudem werden die ersten Gründungsmitglieder der von der Stiftung initiierten Allianz PRIME25 über den unternehmerischen Nutzen ihres gesellschaftlichen Engagements berichten. Zu dem Netzwerk aus mittelständischen Unternehmen gehören der Münchener Rechtsschutz-Spezialist KS/AUXILIA sowie die AUMÜLLER Aumatic GmbH aus dem Raum Augsburg.

Alle Pressevertreter sind herzlich zum Charity-Event am 27.03.2025 um 18:30 Uhr in die Veranstaltungsräume im ersten Stock des Literaturhauses München, Salvatorplatz 1, eingeladen. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Das Programm:

Keynote des brillanten Denkers der Werbebranche Martin Lindstrøm , #1 Branding & Culture Expert, zum Thema "The existential crises of Empathy"

, #1 Branding & Culture Expert, zum Thema "The existential crises of Empathy" Einblicke von Stifter Wolfgang Egger und PATRIZIA CEO Asoka Wöhrmann in die Stiftungsgeschichte und aktuelle Entwicklungen

und PATRIZIA CEO in die Stiftungsgeschichte und aktuelle Entwicklungen Vorstellung der PRIME25 Alliance durch Gründungsmitglied KS/AUXILIA

Authentische Impressionen und Gäste aus unseren KinderHaus-Projekten

Silent Charity-Kunstauktion, Buffet mit Getränkebegleitung

Hintergrundinformationen zur PATRIZIA Foundation:

Die PATRIZIA Foundation wurde 1999 von Wolfgang Egger gegründet und ermöglichte seither 750.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit, um ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit zu geben. Ziel der Stiftung ist es, bis 2030 weltweit eine Million Kinder und Jugendliche zu erreichen. Alle KinderHaus-Projekte werden für mindestens 25 Jahre betreut. Getreu ihrem Leitgedanken "Building Better Futures" arbeitet die PATRIZIA Foundation stets mit lokalen Partnern beim Bau und Betrieb von Schulen, Ausbildungszentren, Kinderkrankenhäusern und anderer Infrastruktur zusammen, um nachhaltige soziale Strukturen zu entwickeln. Die Stiftung garantiert, dass die Spenden zu 100% in die KinderHaus-Projekte fließen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Seit 1999 wurden bereits 25 KinderHaus-Projekte in fünfzehn Ländern auf fünf Kontinenten eröffnet. Im Jahr 2024 expandierte die PATRIZIA Stiftung nach Großbritannien und rief im Jubiläumsjahr die PRIME25 Alliance ins Leben - ein Zusammenschluss von mittelständischen Unternehmen, die sich sozial engagieren und gleichzeitig von Fachwissen zu den Themen ESG und Corporate Volunteering profitieren.

