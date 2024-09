Huawei

Huawei stellt Lösung zur Förderung von IKT-Talenten und intelligenten Campus vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

Auf der HUAWEI CONNECT 2024 hat Huawei auf dem globalen Bildungsgipfel mit dem Thema „Förderung von IKT-Talenten zur Stärkung der Bildungsintelligenz" seine Lösung zur Förderung von IKT-Talenten vorgestellt. Zudem haben Huawei und die University of Shanghai for Science and Technology (USST) gemeinsam ein Ausstellungszentrum für den intelligenten Campus ins Leben gerufen, um gut ausgebildete IKT-Talente heranzuziehen und die intelligente Transformation der Bildungsbranche zu beschleunigen.

An der Lösungsvorstellung teilgenommen haben: Youssef Ben Halima, Berater des tunesischen Ministers für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung; Dr. Suthiporn Truktrong, amtierender Vizepräsident der Prince of Songkla University; Hu Yining, stellvertretender Direktor und Doktorvater des Netzwerk- und Informationszentrums der Southeast University; Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und Präsident des globalen öffentlichen Sektors; Liu Jiansheng, Präsident der Abteilung für Lern- und Zertifizierungsdienste von Huawei; und Sun Gang, Direktor der Abteilung für die Entwicklung von IKT-Talentpartnern von Huawei.

Huawei-Lösung zur Förderung von IKT-Talenten stärkt verschiedene Branchen

Mit der rasanten Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft und der IKT-Branche steigt auch der Bedarf an IKT-Fachkräften. Um gut ausgebildete IKT-Talente heranzuziehen, hat Huawei eine innovative Lösung zur Ausbildung von IKT-Talenten entwickelt. Diese Lösung bietet umfassende IKT-Kurse, erhebliche Vorteile durch ein leistungsstarkes Branchen-Ökosystem und ein globales professionelles Ausbildersystem. Durch die Bereitstellung einer Plattform für die Entwicklung digitaler Fachkräfte aus einer Hand, innovativer Lehrmittel und praktischer Schulungsinstrumente hilft diese Lösung den Universitäten, die Ausbildung von IKT-Talenten zu beschleunigen und eine hochwertige Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu unterstützen.

Huawei hat mit über 2700 Universitäten und Bildungseinrichtungen weltweit zusammengearbeitet, um neue IKT-Fachkräfte auszubilden, die den Anforderungen des Marktes entsprechen. Insbesondere arbeitet Huawei mit der Shenzhen Polytechnic University zusammen, um die Qualität der Lehrtätigkeit kontinuierlich zu verbessern, indem gemeinsam neue Lehrpläne entwickelt, Lehrer geschult und Schulungszentren aufgebaut werden. Bisher haben mehr als 4800 Studierende Zertifizierungen von Huawei erhalten und nehmen Positionen im Bereich der Informatisierung ein, wo sie zur Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft und Industrie beitragen.

Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und Präsident des globalen öffentlichen Sektors, sagte, dass Huawei sich stark für die Bildungsbranche engagiert und mit Hochschulen und Universitäten weltweit zusammenarbeitet, um erfolgreiche Praktiken im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation zu erarbeiten. Basierend auf den Anforderungen der Kunden und ihren Eigenschaften arbeitet Huawei mit Partnern zusammen, um szenariobasierte Lösungen und Dienste wie IKT-Talentförderung, Smart Classroom 3.0, Scientific Research Computing und Smart School Campus anzubieten.

Intelligenter Campus der USST setzt weltweit Maßstäbe

Huawei und die USST haben gemeinsam ein Ausstellungszentrum für einen intelligenten Campus geschaffen, das fortschrittliche Konzepte vorstellt und als Modell für den Aufbau eines intelligenten Campus in China und darüber hinaus dient. Um eine vollständig digitale, intelligente Universität aufzubauen, konzentriert sich die USST auf die beiden Hauptaspekte Daten und Anwendungen. Außerdem arbeitet sie mit Huawei zusammen, um die Einführung von Online-Diensten, -Verwaltung und -Lernen aus einer Hand zu fördern und so die Verwaltungseffizienz und das Serviceniveau deutlich zu steigern.

Zhao Ming, Vizepräsident der USST, erklärte, die Universität sei bestrebt, die Intelligenz im Bildungswesen zu beschleunigen und eine erstklassige Universität für Wissenschaft und Technik mit herausragenden Fähigkeiten aufzubauen. Die USST wird weiterhin die intelligente Ausbildung fördern und Unterricht, Forschung und Verwaltung optimieren, um sich zu einer intelligenteren Bildungsinstitution zu entwickeln.

Huawei plant, sich weiter in den Bildungssektor einzubringen und die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund zu stellen. Wir werden mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um Spitzentechnologien und -lösungen zu entwickeln und den digitalen und intelligenten Wandel des Bildungswesens voranzutreiben, indem wir intelligentere Campusse schaffen und mehr zukunftsorientierte, hochqualifizierte Fachkräfte fördern.

