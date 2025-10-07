Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Fabia 130: Sonderedition feiert das Jubiläum von Škoda Auto und seine Motorsporttradition

Video-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen

› Der Škoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit der bislang schnellste Serien-Fabia

› Das Exterieur-Design umfasst glänzende schwarze Details, spezielle 130 Edition-Embleme, Bi-LED-Scheinwerfer, besondere 18-Zoll-Räder Libra und Doppel-Auspuffendrohre, die den sportlichen Look unterstreichen

› Der Innenraum bietet elektrisch bedienbare Sportsitze, ein Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay

› Seit 1999 wurden über 5 Millionen Fabia produziert, was das aktuelle Einstiegsmodell der Marke zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge in der Geschichte von Škoda macht

Škoda präsentiert den Fabia 130 – eine Sonderedition abgeleitet vom aktuellen Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Škoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 – 128 g/km; CO2-Klasse: D). Diese bietet mehr Leistung, ein tiefergelegtes Fahrwerk, ein präziseres Handling sowie Designelemente, die auf die reiche und erfolgreiche Motorsporttradition von Škoda verweisen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er außerdem der bislang schnellste Serien-Fabia von Škoda. Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für Fahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Škoda Auto. Die Sonderedition ist ab sofort in vielen europäischen Märkten bestellbar. Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen.

* Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.

Hier geht es zur vollständigen Pressemappe zum Škoda Fabia 130.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell