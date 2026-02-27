Equal Pay Day - Ein starkes, aber irreführendes Signal
Straubing (ots)
Frauen wählen oft Berufe in der Bildung, im sozialen Bereich und im Dienstleistungssektor, die per se schlecht bezahlt werden. Darüber hinaus arbeiten viele in Teilzeit oder machen Erwerbspausen, weil sie sich um Kinder kümmern oder um ältere und pflegebedürftige Angehörige. Wie sie Familienarbeit aufteilen, sollte der Staat den Paaren überlassen. Doch er muss Rahmenbedingungen schaffen, die Flexibilität und individuelle Lösungen ermöglichen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell